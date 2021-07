Tokyo 2020

Ndoye Brouard, 20 ans, a signé le 17e chrono des séries (1"57"96) pendant que Tomac, 19 ans, prenait le 25e temps (1"59"02), à plus de trois secondes du Britannique Luke Greenbank (1"54"63). Plutôt spécialistes du 100 m, les deux dossistes, programmés pour Paris-2024, avaient calé lundi en demi-finale de leur distance de prédilection, alors qu'une finale semblait accessible vu leurs chronos de référence.

Si Tomac avait nagé loin de son meilleur temps, Ndoye Brouard avait été disqualifié pour s'être laissé surprendre par le mur, alors qu'il virait à mi-parcours, faute d'avoir vu les drapeaux marquant les cinq derniers mètres de la longueur. "Dans ma tête, je me suis vu plus lent que ça" alors que "j'étais plus puissant que d'habitude", avait-il tenté d'expliquer, encore incrédule. "Franchement j'avais mon meilleur temps, j'étais super bien, c'est pour ça que je me suis surpris, je pensais que le mur était beaucoup plus loin."

