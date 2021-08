Tokyo 2020

Il est tout simplement monstrueux, et il était bien aidé cette fois-ci. Caeleb Dressel et les Américains ont remporté dimanche le relais 4x100 m quatre nages des JO de Tokyo, améliorant leur propre record du monde, aidés par un relais canon du nageur de 24 ans, qui s'offre son cinquième titre des Jeux. Préservant la main-mise historique des Etats-Unis sur cette épreuve, le quatuor américain s'est imposé en 3'26"78 - améliorant leurs 3'27"28 établis en 2009 en combinaison - devant les Britanniques (3'27"51) et les Italiens (3'29"17).

Un record du monde comme point d'exclamation : Dressel s'offre son 5e titre avec le 4x100 4 nages

Brasse presque fatale, Dressel (encore) en sauveur

Si Ryan Murphy, médaillé d'argent sur 200 m dos et de bronze sur 100 m dos, avait idéalement lancé les Américains, le passage en brasse avait failli leur être fatal. Michael Andrew avait laissé passer l'Italien Nicolo Martinenghi et, surtout, s'envoler le double champion olympique et recordman du monde du 100 m brasse, le Britannique Adam Peaty, en tête à mi-course.

Mais Caeleb Dressel, titré en début de matinée sur 50 m nage libre avec un nouveau record olympique, s'est alors élancé pour 100 m en papillon, distance remportée samedi en battant le record du monde. En 49"03 lancés - contre un record à 49"45 -, il a remis les Américains aux commandes, laissant Zac Apple résister au retour du Britannique Duncan Scott et du sprinter italien Alessandro Miressi.

Caeleb Dressel, treize fois champion du monde depuis 2017 et qui visait six titres à Tokyo, n'en a laissé échapper qu'un: celui du 4x100 m quatre nages mixte samedi, bouclé par les Américains à la cinquième place. Mais la nation-reine de la natation a préservé sa suprématie sur le relais quatre nages masculin: le seul titre qui leur a échappé dans l'histoire olympique est revenu à l'Australie aux JO-1980 de Moscou, boycottés par les Etats-Unis et leurs alliés.

