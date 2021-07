C’est le premier tsunami vécu dans le Centre aquatique de Tokyo. Et il est de taille. Partie pour remporter tranquillement le 400m nage libre, Katie Ledecky, tenante du titre, a été renversée par la fusée Ariarne Titmus, revenue à hauteur dans un dernier 100m d’anthologie. Déjà championne du monde en 2019 au nez et à la barbe de l’Américaine, l’Australienne s’offre un titre olympique magnifique pour quelques centièmes (3'56"69 contre 3'57"36). Bingjie Li complète le podium.

Elle avait prévu son coup. La jeune nageuse de 21 ans avait décidé de laisser les commandes de la course à son illustre aînée pour se nicher tranquillement dans sa vague. Rapidement, les deux femmes se sont détachées mais l’impression visuelle semblait donner un net avantage à une Ledecky toujours aussi fluide et facile. Mais, jamais décrochée, Titmus est revenue à hauteur au moment d’entamer le dernier 100m. La fusée était lancée.

Tokyo 2020 Le roi Peaty n'a pas tremblé IL Y A UNE HEURE

Tandis que Ledecky coinçait quelque peu, l’Australienne semblait au contraire en pleine montée en puissance. A la touche, elle basculait en tête à 50m de l'arrivée. Pour ne plus jamais lâcher une médaille dorée qui lui tendait les bras. Dominatrice sur la distance depuis son premier coup d’éclat à Gwangju, l’Australienne prive d'entrée Ledecky d’un quadruplé historique qu’elle convoitait pour égaler l'ancienne gymnaste Larissa Latynina et ses neuf titres olympiques. Avec elle, ce n’est sans doute que partie remise. Mais ce lundi, il y avait plus fort qu’elle. Une sensation en forme de confirmation : sur le 400m nage libre, la référence s'appelle désormais Titmus.

Un dernier 100m d’anthologie : comment Titmus a croqué Ledecky

Tokyo 2020 Wattel n'a pas pu se mêler à la lutte IL Y A 2 HEURES