Championnat du monde de lancer d’avions en papier : 40,71m, le record de France battu

Ce weekend avait lieu la finale France des championnats du monde de lancer d’avions en papier. Deux records de France ont été battus, en distance et temps de vol. On vous présente cette compétition internationale, bien plus technique qu’il n’y parait.

00:01:09, il y a 37 minutes