Ce que vous avez manqué entre hier soir et aujourd’hui

1. Football – Euro 2020 : Chapeau 2 et grosses sueurs pour les Bleus

Ils ont beau être champions du monde et premiers de leur groupe, les Bleus vont avoir des sueurs froides lors du tirage au sort de l’Euro 2020. Les victoires combinées de l’Allemagne et des Pays-Bas mardi soir les ont destinés au chapeau 2. Qu’est-ce que cela signifie ? Que l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Angleterre finiront nécessairement dans leur groupe. Pire encore, la France pourrait prendre place dans un groupe composée de l’Allemagne, du Portugal et du Pays de Galles soit l’intégralité des demi-finalistes de l’Euro 2020. Les Gallois de Gareth Bale se sont qualifiés mardi, après leur succès devant la Hongrie (2-0). La bonne nouvelle ? La Belgique, tête de série, ne peut pas figurer dans le groupe des Bleus car elle est d’ores et déjà destinée à la Russie et au Danemark. La mauvaise nouvelle ? L’Ukraine, la moins menaçante des têtes de série, ne pourra pas croiser le chemin des Français en poules puisqu’elle figure dans le groupe des Pays-Bas.

2. Basket-ball – NBA : Le sursaut des Warriors, le frisson des Lakers

Golden State a décroché sa troisième victoire de la saison. Privés de Klay Thompson et de Stephen Curry, les Warriors s'en sont remis à leurs seconds couteaux sur le parquet de Memphis (95-114) : Alec Burks (29 pts, 8 rbds) et Glenn Robinson III (20 pts). Draymond Green est passé tout près du triple double (8 pts, 10 rbds, 11 pds). A Los Angles, il a fallu un grand Anthony Davis (34 points, 6 rebonds) pour venir à bout d'un Thunder coriace et revenu à deux points dans la dernière minute de jeu. Les Lakers s'en sont finalement sortis (112-107) et LeBron James s'est offert un nouveau triple double (25 points, 11 rebonds, 10 passes). King James est d'ailleurs devenu cette nuit le premier joueur de l'histoire à réussir un triple double contre chacune des équipes de la Ligue. Avec 12 victoires et 2 défaites, LA est plus que jamais en tête. Absent des parquets depuis un an, Carmelo Anthony a disputé son premier match avec sa nouvelle équipe, les Trail Blazers, hier soir. Portland a perdu contre New Orleans (104-115) et l’ancien multiple All-Star semblait rouillé. 10 points, 4 sur 14 aux tirs, 4 rebonds, 1 contre mais aussi 5 ballons perdus : le bilan est maigre pour Melo.

3. Tennis – Coupe Davis : L’Espagne et Nadal réussissent leur entrée

L'Espagne emmenée par Rafael Nadal a réussi son entrée dans la nouvelle Coupe Davis dans une ambiance de corrida en battant la Russie (2-1) au terme du double décisif qui s'est terminé aux premières heures mercredi. Le N.1 mondial a difficilement battu Karen Khachanov 6-3, 7-6 (9/7) ramenant les Espagnols à égalité après que Andrey Rublev a surpris Roberto Bautista dans le premier simple 3-6, 6-3, 7-6 (7/0). Feliciano Lopez et Marcel Granollers ont apporté le point de la victoire en dominant la paire russe Khachanov-Rublev 6-4, 7-6 (7/5). A noter que le Canada est le premier pays à s'être qualifié pour les quarts de finale après sa victoire contre les Etats-Unis, mardi à Madrid au terme des deux simples, qui suit celle obtenue la veille aux dépens de l'Italie.

Rafa Nadal en la Davis 2019Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football – Premier League : De la finale de la Ligue des champions au chômage en cinq mois. L'Argentin Mauricio Pochettino a été limogé mardi par Tottenham, le club qu'il avait mené en finale de la C1 en juin.

Rugby : Le Néo-Zélandais Dave Rennie a été nommé sélectionneur des Wallabies à partir de juillet 2020, a annoncé mardi la Fédération australienne dans un communiqué.

Basket-ball – Euroligue : Après quatre victoires, Villeurbanne a été battu devant son public pour la première fois de la saison en Euroligue par l'Efes Istanbul, 90 à 84, mardi à l'Astroballe.

Football – Qualifications CAN 2021 : Coup de tonnerre en Ethiopie! Les Walya locaux se sont offert la Côte d'Ivoire de Serge Aurier (2-1), mardi, lors de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Football – Qualifications Euro Espoirs : Trois buts encaissés et une première défaite: les Espoirs français ont vécu une soirée cauchemardesque mardi à Neuchâtel (3-1), où ils ont abandonné aux Suisses la tête du groupe 2 des éliminatoires à l'Euro 2021.

La vidéo

Vidéo - Notre Top 5 des favoris pour l'Euro 01:35

Le tweet "attention prodige"

L’image

Georginio Wijnaldum a fêté l’un de ses buts contre l’Estonie (5-0) mardi aux côtés de Frenkie de Jong en mettant en avant leur couleur de peau. Une magnifique célébration contre le racisme quelques jours après les insultes racistes reçues par l’attaquant Ahmad Mendes Moreira lors du match de deuxième division néerlandaise entre FC Den Bosch et Excelsior.

Wijnaldum et De JongGetty Images

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

Tennis – Coupe Davis : Djokovic et la Serbie entrent en piste

Les Français vont être attentifs. Ce mercredi, la Serbie de Novak Djokovic fait ses débuts dans cette nouvelle mouture de la Coupe Davis. Elle figure dans le même groupe que les Bleus et affrontera le Japon. Pour rappel, la bande à Jo-Wilfried Tsonga a souffert et lâché un point face aux Nippons (2-1). Un score, combiné au set lâché par la paire française en double, qui obligera les Bleus à battre la Serbie pour voir les quarts de finale. La journée de mercredi débutera par Argentine – Allemagne et Grande-Bretagne – Pays-Bas (11h), puis Etats-Unis – Italie, Belgique – Australie et Croatie -Espagne (18h).