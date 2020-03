Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : L’OM craque dans les dernières minutes et Villas-Boas voit rouge

Les Olympiens ont concédé le match nul devant leur public vendredi face à Amiens (2-2) dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Furieux, le coach marseillais André Villas-Boas a écopé d’un carton rouge pour contestation à l’issue de la rencontre. Le Portugais a d’ailleurs fait son mea culpa quelques minutes après.

2. Coronavirus : Strasbourg-PSG reporté et les finales de la coupe du monde de ski annulées

En raison de la forte propagation du coronavirus dans l’Est de la France, et plus précisément dans le Bas-Rhin, la rencontre entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain a été reportée à une date ultérieure. En ski, les finales de Cortina d'Ampezzo, qui devaient se dérouler du 16 au 22 mars prochain, ont été annulées par la Fédération italienne de ski.

3. Tennis – Indian Wells : Simona Halep forfait

La numéro 2 mondiale ne disputera pas le Premier Mandatory d'Indian Wells. La Roumaine, qui s’est blessée au pied avant le tournoi de Dubaï en février dernier, a déclaré « qu’elle ne pourra pas récupérer à temps pour se rendre à Indian Wells ». Simona Halep avait remporté le tournoi en 2015.

4. Faux passeport : Ronaldinho arrêté au Paraguay

Dans un premier temps relaxés, Ronaldinho et son frère Roberto vont passer la nuit de vendredi à samedi en détention après avoir été arrêtés à Asuncion à la demande du procureur général du Paraguay qui les accuse d'usage de faux passeports.

Nous avons aussi retenu pour vous :

NBA : Lebron James entre un peu plus dans l’histoire du basket. Le joueur des Lakers est devenu cette nuit le troisième joueur à avoir inscrit plus de 34 000 points en NBA, derrière Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone.

Biathlon : Le Norvégien Johannes Boe a remporté le sprint à Nove Mesto vendredi, devançant Quentin Fillon-Maillet (2e) et Tarjei Boe (3e). Martin Fourcade, 6e, ne réalise pas une bonne opération dans la course au gros globe.

Vidéo - La faute qui a coûté le podium (et de gros points) à Fourcade 00:28

NBA : Joakim Noah va rebondir aux Clippers ! D’après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le pivot français de 35 ans va s’engager avec la franchise la semaine prochaine.

Tennis : Océane Dodin a chuté en quart de finale du tournoi WTA de Lyon face à la numéro 5 mondiale Sofia Kenin. L’Américaine, qui a remporté le dernier Open d’Australie, s’est imposée en trois sets face à la française (6-1, 6-7, 6-2).

Golf : Tiger Woods, qui souffre du dos, ne disputera pas le Players Championship la semaine prochaine, dernier gros tournoi avant le Masters d'Augusta dont il est tenant du titre.

Rugby féminin : Le match Écosse-France, comptant pour la 4e journée du Tournoi des 6 Nations a été reporté. Une joueuse écossaise a été testée positivement au coronavirus.

Le tweet en apesanteur

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Pour trouver 60 millions d'euros avant le 30 juin, voici comment l'OM pourrait s'y prendre 07:19

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Ski Alpin – Coupe du Monde : Dernière descente de l’hiver à Kvitfjell, Pinturault sera bien là

En raison de l’annulation des finales de Cortina d'Ampezzo, il ne reste donc que deux épreuves pour départager Alexis Pinturault et Aleksander Aamodt Kilde dans la course au gros globe masculin. La première débute à Kvitfjell en Norvège ce samedi avec la descente à suivre dès 11 heures sur les antennes d’Eurosport.

2. Football – Ligue 1 : Un derby dans le multi !

Il y aura cinq rencontres ce soir lors du multiplex de la 28e journée de Ligue 1. Parmi elles, un duel pour l’Europe se livrera à l’Allianz Riviera entre l’OGC Nice et l’AS Monaco. Dans le même temps, Metz recevra Nîmes dans un match très important dans la lutte pour le maintien.