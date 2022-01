Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : L’OM fait le boulot

Victorieux du Cannet-Rocheville pour son entrée en lice (4-1), l’Olympique de Marseille affrontait un autre club amateur, en l’occurrence Chauvigny (N3), dimanche soir en 16e de finale. Et l’issue a été la même, à savoir un succès net et indiscutable des Olympiens (0-3). Arkadiusz Milik, d’une splendide volée (30e), Cengiz Ünder (31e) et Amine Harit (80e) ont permis à l’OM de faire la différence au tableau d’affichage. Retrouvez le résumé de ce match en vidéo ci-dessous.

L'OM sait aussi faire le job contre les "petits" : le résumé de la victoire marseillaise

2. Basket - NBA : Brown atteint la barre des 50 points, les Lakers à l'équilibre

Nouveau record de points en carrière NBA pour Jaylen Brown. En l’absence de Jayson Tatum, l’arrière ou ailier des Boston Celtics a pris ses responsabilités et a passé 50 points (auxquels il faut ajouter 11 rebonds et 4 passes), dimanche soir, évitant à sa franchise une défaite embarrassante face à Orlando (116-111 a.p.). Défaits par ces mêmes Celtics le 31 décembre, les Phoenix Suns (123-108) se sont défoulés sur le parquet de Charlotte (99-133). Guidés par LeBron James (26 points), les Lakers ont, non sans mal, dominé Minnesota (108-103) et comptent désormais autant de victoires que de défaites cette saison (19-19).

Jaylen Brown (Boston Celtics) a inscrit 50 points contre Orlando / NBA Crédit: Getty Images

3. Rugby - Top 14 : Le LOU croque le Racing 92 au bout du suspense

Reprogrammé en prime time dimanche soir après le report de Montpellier - Toulon, le match entre Lyon et le Racing 92 a dû ravir les amateurs de ballon ovale. Au terme d’une rencontre haletante, riche de six essais et très serrée jusqu’au bout, ce sont les Rhodaniens qui ont arraché la victoire (37-35) grâce à Baptiste Couilloud, parti aplatir dans l’en-but juste avant la sirène. Au classement, le LOU prend la 6e place, tandis que les Franciliens s’enfoncent (10es).

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Luuk de Jong a offert au FC Barcelone une victoire aussi précieuse qu’étriquée sur le terrain de Majorque (0-1).

Tennis - ATP Cup : Roberto Bautista Agut est venu à bout de Casper Ruud (6-4, 7-6), validant la victoire de l’Espagne contre la Norvège (3-0). La Pologne a, elle, vaincu la Géorgie (3-0).

Handball - Euro 2021 : Victime d’une agression à l’arme blanche, Elohim Prandi est forfait pour la compétition.

Le tweet montrant qu’un drame a été évité de peu

La vidéo de rattrapage

Ascenseur émotionnel pour Nancy : la fin de l'étouffante séance de tirs au but contre Rennes

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - ATP Cup : Tsitsipas - Schwartzman à l’heure de la pause café

En attendant de revoir l’équipe de France, qui aura très fort à faire contre l’Italie la nuit prochaine, on pourra se passionner pour les derniers matches du jour en Australie. L’un d’entre eux attire particulièrement notre attention : celui entre Stefanos Tsitsipas (4e mondial) et Diego Schwartzman (13e), dont la dernière confrontation remonte au tournoi de Barcelone 2018 (victoire du Grec 6-2, 6-1). Début de la rencontre programmé vers 9h.

Stefanos Tsitsipas Crédit: Getty Images

2. Football - Premier League : Manchester United veut rester dans le rythme

Pour Manchester United, il est temps d’enchaîner. Depuis l’arrivée de Ralf Rangnick sur leur banc, les Red Devils ont envoyé des signaux encourageants, à l’image de leur succès face à Burnley, jeudi dernier (3-1). Mais pour recoller au wagon de tête, la formation mancunienne (7e) a absolument besoin d’empiler les résultats positifs. La réception de Wolverhampton (18h30), dont le dernier match remonte au 19 décembre à cause des cas de Covid-19 ayant plombé l’effectif, peut l’y aider.

3. Football - Coupe de France : Le PSG doit éviter la mauvaise blague à Vannes

En 32e de finale, le PSG avait écarté sans sourciller l’Entente Feignies-Aulnoye, pensionnaire de N3 (0-3). C’est une formation de l’échelon supérieur (N2) qui attend les Parisiens ce lundi (21h10), en l’occurrence Vannes. Mauricio Pochettino devra se passer de quatre joueurs positifs au Covid-19, dont Lionel Messi . Poussés par un stade de la Rabine que l’on imagine bruyant malgré la jauge sanitaire, les Bretons tenteront quant à eux de croire en l’exploit le plus longtemps possible.

Kylian Mbappé (PSG) scored a marqué contre Feignies-Aulnoye / Coupe de France Crédit: Getty Images

