Lionel Messi ne jouera pas face à Vannes. Alors que beaucoup de fans du VOC espéraient voir le septuple Ballon d'Or fouler la pelouse du stade de la Rabine, ne serait-ce que quelques minutes, en 16e de finale de la compétition lundi soir (21h10) face au pensionnaire de National 2, le Covid-19 est venu mettre son grain de sel dans l'histoire.

Le Paris Saint-Germain a en effet annoncé dimanche, en milieu de journée, que l'Argentin faisait partie de la liste des quatre joueurs testés positifs au coronavirus. Resté en Argentine, où il a passé les fêtes, Messi va devoir s'isoler plusieurs jours avant de rentrer en France. Sa participation pour le choc de Ligue 1 à Lyon le dimanche 9 janvier est également en suspens.

Bernat également positif

Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala sont les trois autres joueurs de l'effectif à devoir observer une période d'isolement. Ils sont également forfaits pour le match. A noter que Bernat était présent pour la reprise de l'entraînement samedi, mais a participé en solitaire à l'entraînement.

Par ailleurs, un membre du staff avait été annoncé positif samedi par le club.

Neymar reste au Brésil jusqu'au 9 janvier

De son côté, Neymar a bien profité de ses vacances au Brésil. Et bonne nouvelle pour lui, il va pouvoir rester une semaine de plus au pays. Le PSG a en effet annoncé dans son communiqué que le Brésilien allait poursuivre son protocole de soins sur place jusqu'au 9 janvier prochain en compagnie de membres du staff médical et performance.

Le club de la capitale a précisé que le n°10 allait reprendre le chemin de l'entraînement "dans environ 3 semaines", comme prévu initialement dans son programme de reprise.

