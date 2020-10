Le monde du sport attendait aussi l'allocution d'Emmanuel Macron ce mercredi soir. Parmi les annonces, celle du couvre-feu entre 21h et 6h du matin, en Ile-de-France, à Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse le concerne directement. L'AFP, a appris du ministère des Sports que les sportifs de haut niveau pouvaient être exemptés de couvre-feu. "Il y aura une possibilité de dérogation, avec ou sans public selon l'heure", a-t-on précisé au ministère.

Cependant, le huis clos sera de rigueur jusqu'à la fin du couvre-feu, comme l'annonçait plus tôt RMC, qui durera entre quatre et six semaines. Les matches programmés dans ces villes, y compris en soirée, pourront se tenir aux horaires prévus.

Alors que la jauge était fixée à 5 000 spectateurs en début de saison sur le territoire français, la recrudescence des cas de coronavirus a contraint certains clubs à la rabaisser. Parfois drastiquement. Lors de la dernière journée de championnat de France, les matches Bordeaux - Dijon et Montpellier - Nîmes s'étaient déroulés à huis clos. PSG - Angers et Lyon - Marseille avaient, eux, accueilli 1 000 personnes. Non concerné par cette mesure, Nîmes pourra recevoir les hommes de Thomas Tuchel ce vendredi avec 5 000 spectateurs au Stade des Costières comme l'a annoncé le club gardois.

Pour les villes concernées par le couvre-feu, cette disposition va aussi mettre un peu plus à mal les budgets des clubs avec des revenus billetterie réduits à néant. Une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex aura lieu jeudi après-midi avec les ministres Bruno Le Maire (Economie), Olivier Véran (Santé), Gérald Darmanin (Intérieur) et Elisabeth Borne (Travail) pour détailler ces nouvelles mesures. Le sport hexagonal va encore trembler quelques heures de plus.

