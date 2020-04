Etapes de légende, Roland-Garros, Saga Bulls, Stream Team : le plateau du jour

Pour bien débuter votre (énième) journée de confinement, rien de mieux que le Plateau pour vous tenir au courant. De ce qu'il s'est passé, et de ce que vous pourrez déguster ce vendredi. Calé devant votre écran, Eurosport vous propos un menu copieux avant le week-end.

Ce que vous avez peut-être manqué

1. Athlétisme : Les "Europe" à la trappe

La pandémie de coronavirus a eu la peau des Championnats d'Europe d'athlétisme, prévus du 25 au 30 août à Paris et purement et simplement annulés jeudi soir, faisant planer la menace d'une saison blanche. Peu avant la décision des organisateurs des Championnats d'Europe, la Ligue de diamant avait en effet décidé de reporter à une date ultérieure les réunions d'Eugene (7 juin) et de Paris (13 juin). Ce sont au total huit meetings du circuit majeur qui sont passés à la trappe sans certitude sur leur avenir, ce qui repousse au 4 juillet à Londres un éventuel début de la saison.

Prévus à Paris fin août, les Championnats d'Europe n'auront pas lieu

2. Roland-Garros encore repoussé ?

Selon des informations du quotidien Le Parisien confirmées en fin de soirée par France Info, Roland-Garros, qui avait été repoussé au 20 septembre prochain, pourrait finalement débuter une semaine plus tard, pour se tenir du 27 septembre au 11 octobre. Cette nouvelle programmation permettrait, dans un scénario idéal, de laisser deux semaines complètes entre la fin de l'éventuel US Open et le début du tournoi parisien. Les organisateurs n'ont pour le moment pas encore confirmé.

Le nouveau court Philippe-Chatrier (Photo: Roland-Garros) Crédits Eurosport

3. Joe Burrow, toi de la draft NFL

Le prometteur quarterback Joe Burrow, auteur d'une saison parfaite avec LSU, a comme prévu été choisi en première position par les Cincinnati Bengals, cette nuit, lors du premier tour de la draft de la NFL organisée de façon virtuelle, coronavirus oblige. Burrow était le grand favori pour être choisi en premier. La victoire remportée avec LSU dans le championnat national universitaire et le trophée Heisman glané en tant que meilleur joueur de la saison l'ont rendu incontournable.

On a aussi retenu pour vous...

Foot : Un joueur de l'équipe de Montpellier est "hospitalisé depuis deux jours", a annoncé jeudi le club de l'Hérault. Il serait atteint par le nouveau coronavirus, selon une source proche du dossier contactée par l'AFP. Ce serait le premier joueur de Ligue 1 officiellement touché par le coronavirus.

Foot : Dier sanctionné ? Le milieu de Tottenham Eric Dier a été poursuivi jeudi par la fédération anglaise pour être monté dans les tribunes en Coupe d'Angleterre contre Norwich début mars pour s'expliquer avec un supporter qui aurait "insulté" son frère présent au stade. L'international anglais encourt une longue suspension.

Foot : La Bundesliga, à l'arrêt depuis la mi-mars à cause de la pandémie du coronavirus, est prête à reprendre le 9 mai, si les autorités allemandes donnent leur feu vert, a annoncé le président de la Ligue, Christian Seifert, jeudi.

La vidéo de rattrapage

Lautaro Martinez ? Neymar ? En Espagne, on entend tout et n’importe quoi en ce qui concerne la recrue idéale du FC Barcelone pour la saison prochaine. Et il va falloir choisir ! Une chance : Lionel Messi, lui, a sa préférence. On vous laisse découvrir ça dans le Mercato Buzz.

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Journée de légende sur Eurosport

Journée exceptionnelle vendredi sur Eurosport 1 avec l'enchaînement de quatre étapes mythiques de l'histoire du Tour de France. Vous y croiserez Luis Ocana, Eddy Merckx, Bernard Thévenet, Greg LeMond, Bernard Hinault, Miguel Indurain ou Claudio Chiappucci. Cinq heures de bonheur pour les amoureux de la Grande Boucle. Rendez-vous à partir de 14 heures !

2. Basket - Saga Bulls : La vie sans Jordan

Cinquième épisode ce jeudi de notre série sur la grande saga des Chicago Bulls de Michael Jordan. Ce vendredi justement, l'épisode V est consacré aux presque deux saisons entières que les Bulls ont dû vivre sans leur célèbre numéro 23, parti à la retraite en 1993 après le premier "Threepeat". Mais il finira par revenir au printemps 1995.

Saga Bulls, épisode 5 (Kukoc, Jordan, Pippen) Crédits Eurosport

3. Football : Le FC Stream Team vous attend

Confinement ou pas confinement, comme chaque vendredi, le FC Stream Team balaiera pour vous toute l'actualité footballistique. Débats et bonne humeur au menu, comme d'habitude, avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis qui reviendront notamment sur les annonces de l'UEFA de ce jeudi.

4. Boxe : Monzon - Benvenuti au menu de "Raging Boxe"

Vous aimez la boxe et vous aimez les Grands Récits ? Alors vous aimerez Raging Boxe, notre nouvelle rubrique dédiée aux grandes et aux petites histoires de la boxe. Deuxième épisode à découvrir aujourd'hui, avec le combat entre Carlos Monzon et Nino Benvenuti en 1970. Le jour où l'Argentin est devenu le roi des moyens en faisant chuter le héros de toute l'Italie.

Carlos Monzon - Raging Boxe (Visuel - Quentin Guichard) Crédits Eurosport

