Eurosport et StubHub s'associent pour donner aux fans l'accès aux plus grands événements sportifs

StubHub, société eBay et plus grand marché de billets au monde, s'est associé à Eurosport, première destination pour les fans de sport en Europe, pour devenir le partenaire de billetterie en ligne de l'entreprise. Cela signifie que les fans visitant Eurosport pourront acheter directement des billets via StubHub pour certains des plus grands événements sportifs et de divertissement mondiaux.

Cela inclut les meilleurs matchs de Liga, de Serie A et de Ligue des Champions, les plus grands tournois de tennis tels que Wimbledon et le ATP Finals, ainsi que les compétitions nationales et internationales de boxe et de rugby tel que le Tournoi des Six Nations. "C'est un excellent partenariat pour les millions de fans qui visitent les sites web Eurosport à travers l'Europe", a commenté Peter Hutton, le PDG d'Eurosport. "Grâce à StubHub, nous pouvons désormais offrir aux supporters la possibilité, non seulement de regarder et de s’informer sur leurs sports, équipes et joueurs préférés, mais également de les voir jouer en personne. La page d'accueil de notre site international -eurosport.com - reçoit jusqu'à 60 millions de visiteurs par mois et cet accord améliore d’autant plus l'expérience utilisateur à unniveau local et global, dans cinq grands marchés."

Un ticket est vendu chaque seconde sur StubHub

Les données de StubHub montrent qu'en 2017, le nombre de transactions effectuées par les consommateurs européens qui achètent des billets pour des évènements sportifs internationaux, européennes, a augmenté de 41%. "Un ticket est vendu chaque seconde sur StubHub, une plateforme qui cherche à s'imposer, avec cet accord, comme la première plate-forme de billetterie en ligne pour les fans de sport en Europe", a réagi Ander Michelena, directeur général International de StubHub. "C'est un plaisir de pouvoir s'associer avec une entreprise aussi prestigieuse que Eurosport. Nous voulons étendre notre engagement - qui est de tirer pleinement parti du potentiel de nos partenaires stratégiques-afin de proposer et d’offrir aux fans de sport, l'accès à des événements uniques et passionnants à travers le monde."

Pour tous vos billets pour les pleaux événements, rezndez-vous sur StubHub.