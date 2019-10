France - Angleterre annulé, Cech joueur de hockey, Tolisso en exclusivité : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Coupe du monde : France - Angleterre annulé !

World Rugby a tranché : le Crunch entre le XV de France et son homologue anglais initialement programmé samedi n’aura finalement pas lieu en raison de la menace que fait peser le typhon Hagibis sur la région de Tokyo. Les Bleus prennent donc deux points d’un match nul comme le stipule le règlement et terminent deuxièmes de leur poule. A noter que la rencontre Nouvelle-Zélande - Italie a également été annulée.

2. Football - Amical : pas de vainqueur entre l’Allemagne et l’Argentine

La Mannschaft a été contrainte au nul par l’Argentine (2-2), mercredi à Dortmund. Les locaux avaient pourtant parfaitement débuté ce remake de la finale de la Coupe du monde 2014 en marquant rapidement deux buts grâce à Serge Gnabry (15e) et Kai Havertz (22e). Mais l’Albiceleste s’est rebiffée dans le deuxième acte avec des réalisations de Lucas Alario (66e) et de Lucas Ocampos (85e), décisif donc pour sa première sélection.

La joie de Lucas Ocampos, buteur pour sa première sélection avec l'Argentine face à l'Allemagne (2-2), le 9 octobre 2019 à Dortmund.Getty Images

Petr Cech passe en mode… hockey-sur-glace ! Fraîchement retraité après une grande carrière de footballeur qui a notamment fait de lui une légende vivante du côté de Chelsea, l’ancien gardien de but tchèque va reprendre du service… sur la glace. Il s’est engagé mercredi avec un club de hockey, Guildford Phoenix, pensionnaire de quatrième division britannique.

Handball - Starligue : Saint-Raphaël, qui avait perdu ses cinq premiers matchs de Championnat, a pris son premier point en tenant en échec Montpellier, 29 à 29, mercredi dans le Var.

Basket - Ligue féminine : Bourges, l'un des outsiders pour le titre, a été surpris mercredi à domicile dès son premier match de Championnat par Roche-Vendée, 77 à 69.

1. Tennis - Masters 1000 de Shanghai : Djokovic et Federer sur le pont

Place aux huitièmes de finale du tournoi chinois. Et la programmation offre de belles affiches, à commencer par les duels opposant Novak Djokovic à John Isner et Roger Federer à David Goffin. Les huit affiches du jour sont à suivre en exclusivité sur Eurosport 1.

2. Football - Qualifications à l’Euro : c’est reparti pour un tour !

Si les Bleus ne joueront que vendredi en Islande, pas moins de dix rencontres de qualif’ sont prévues ce jeudi. Les vice-champions du monde croates affrontent par exemple la Hongrie à 20h45 tandis que les Belges devraient dérouler face à Saint-Marin à la même heure. Les Pays-Bas, eux, croisent le fer avec l’Irlande du Nord.

3. Corentin Tolisso se confie en exclusivité à Eurosport

Rendez-vous en fin de matinée pour découvrir l’interview exclusive d’un champion du monde, Corentin Tolisso. Le milieu de terrain du Bayern évoque son aventure en équipe de France, la rude concurrence qui y sévit ou encore sa rupture des ligaments croisés d’un genou subie au sortir du Mondial russe.

Bonus : le jeudi, c’est Grands Récits, et en podcast s’il vous plaît ! Cette semaine, "The play to beat the band" ou l'action qui a battu la fanfare vous est contée. Le 20 novembre 1982, l'Université de California battait sa grande rivale Stanford au prix d'une dernière action devenue culte aux Etats-Unis.