d'occupants russes" dans la région de Lougansk, comme rapporté par Le Monde. L'annonce est tombée en pleine nuit. Après avoir reconnu l'indépendance des séparatistes prorusses d'Ukraine en début de semaine, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire d'envergure sur le territoire ukrainien, lançant de facto une guerre terrestre. Depuis, des bombardements ont eu lieu, notamment sur des bases aériennes, en plus d'avoir "détruit" la défense antiaérienne ukrainienne . L'armée locale a notamment annoncé avoir tué une cinquantaine "" dans la région de Lougansk, comme rapporté par

Face à cette situation dramatique, le monde du sport a également décidé de se mobiliser, alors que le championnat ukrainien, lui, a été officiellement suspendu . Mercredi, l'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk a par exemple montré un maillot portant un symbole destiné à soutenir son pays en célébration à son but qui a conduit au match nul entre le Benfica et l'Ajax Amsterdam (2-2) mercredi en 8e aller de C1.

L'appel à l'aide de Dolgopolov, les joueurs brésiliens veulent partir

Légende du sport et du football ukrainien, Andriy Shevchenko a publié un message hautement symbolique sur ses réseaux sociaux. "L’Ukraine est ma patrie ! J’ai toujours été fier de mon peuple et de mon pays. Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles et, au cours des 30 dernières années, nous nous sommes formés en tant que nation. Une nation de citoyens sincères, travailleurs et épris de liberté. C’est notre atout le plus important. Aujourd’hui est une période difficile pour nous tous. Mais il faut s’unir. Dans l’unité, nous vaincrons. Gloire à l’Ukraine", écrit l'ancien buteur de l'AC Milan.

"Nous avons besoin d'aide, a lancé Alexandr Dolgopolov, ancien joueur de tennis professionnel ukrainien (...) Gardez en tête dans vos pensées et priez pour elle. Kiev, ma ville, est attaquée. L'Ukraine aussi. Les bombardements ont démarré cette nuit."

Mircea Lucescu, entraîneur du Dynamo Kiev, a lui aussi réagi. "L'activité sportive en Ukraine a été suspendue pendant 30 jours. Je ne quitterai pas Kiev pour retourner en Roumanie, je ne suis pas un lâche. J'espère que ces gens sans cervelle arrêteront cette guerre. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça était possible", a-t-il confié.

Mircea Lucescu Crédit: Eurosport

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et tournée depuis un hôtel de KIEV, les nombreux joueurs brésiliens du Shakhtar et du Dynamo Kiev ont demandé à pouvoir quittter le pays avec l'aide des autorités brésiliennes.

Smolov dit "non" à la guerre

Fedor Smolov est le premier international russe à prendre position contre les attaques de son pays envers l'Ukraine. "Non à la guerre !!!", a-t-il écrit, accompagné d'un coeur brisé et du drapeau ukrainien. Smolov compte 45 sélections avec la Sbornaïa, en portant plusieurs fois le brassard de capitaine.

