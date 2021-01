C'était prévisible. L'annonce du Premier Ministre Jean Castex dans son intervention de 18h n'a pas bouleversé la situation actuelle pour le milieu du sport. Il a notamment annoncé " qu'aucun assouplissement " ne se serait apporté pour les activités restreintes et les établissements fermés.

Autrement dit, les salles de sport vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre, et le huis-clos sera maintenu dans les stades. Le sport en intérieur est également interdit, au moins jusqu'à la fin du mois de janvier pour l'instant.

Et, comme il fallait s'y attendre, les annonces d'un prolongement du couvre-feu et des restrictions concernent également les pistes de ski. Le Premier Ministre a confirmé que les remontées mécaniques resteraient fermées jusqu'à fin janvier. "Les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir tout de suite. Je comprends l’inquiétude des élus et professionnels de la montagne. Nous ferons donc un point le 20 janvier, à deux semaines du début des vacances scolaires.", a-t-il notamment déclaré.