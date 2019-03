Indian Wells, ballon rond, Irlande-France, sprint et poursuite : L'actu sur un plateau du 10 mars

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Lyon gaspille encore, Monaco et Reims calent

Et de 12 pour Reims ! Le Stade a enchaîné un douzième match sans défaite en Ligue 1… et fait une mauvaise opération. Chez le barragiste Dijon, réduit à 10 dès la 3e minute, les Rémois ont raté l'occasion de se rapprocher de la 4e place, accrochés 1-1. Même score entre Monaco et Bordeaux, histoire de freiner l'ASM, toujours invaincue depuis le retour de Jardim sur le banc. Lyon de son côté avait laissé filer deux points en ouverture de la journée à Strasbourg (2-2) après avoir mené 0-2. Enfin, Amiens se rapproche du maintien après sa victoire face à Nîmes (2-1).

2. Tennis – Indian Wells : Monfils et Simon ont dû cravacher, Mladenovic n'a pas récidivé

Naomi Osaka a pris sa revanche. Battue par Kristina Mladenovic à Dubaï il y a quelques jours, la numéro un mondiale n'a pas laissé passer sa chance cette fois en dominant la Française en deux manches (6-3, 6-4).

Chez les hommes, les Tricolores ont en revanche fait le carton plein. Mais rien ne fut simple pour Gaël Monfils et Gilles Simon. Le premier a dû passer par un troisième set pour venir à bout de Leonardo Mayer (6-4, 3-6, 6-3). Pas mieux pour Simon qui a passé 3h09 sur le court pour se défaire de Malek Jaziri (6-3, 6-7, 6-4). Monfils retrouvera Albert Ramos-Vinolas au prochain tour, Gilles Simon fera face à Dominic Thiem.

3. Tennis – Indian Wells : Djokovic ne rate pas sa rentrée, les outsiders tombent

Novak Djokovic a fait le boulot. Le Serbe s'est qualifié pour le troisième tour du tournoi californien en dominant en deux temps l'Américain Bjorn Fratangelo (7-6, 6-2). Autour du numéro un mondial, les têtes de série ont pris un coup de froid dans la fraîche soirée de samedi. Kyrgios, De Minaur, Coric, Basilashvili, Bautista Agut, Tsitsipas… Les outsiders ont pris la porte formule tarif de groupe. Tsitsipas est tombé sur un très bon Felix Auger-Aliassime pour un choc que l'on pourrait bien encore voir à de nombreuses reprises ces prochaines années. Ca passe en revanche pour Zverev et Raonic.-

Chez les dames, quelques prétendantes ont aussi baissé pavillon, notamment Petra Kvitova, battue par Venus Williams au terme d'un match de trois sets intenses. Caroline Wozniacki et Madison Keys ont également été éliminées, au contraire de Pliskova, Sabalenka ou Sevastova.

On a aussi retenu pour vous

Football – Liga : Mené dès la 24e minute, le Barça a réussi à renverser le Rayo Vallecano (3-1) pour s'offrir une quatrième victoire d'affilée en Championnat. Mais Ousmane Dembélé s'est blessé et pourrait manquer le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Lyon Barcelone possède à nouveau sept points d'avance sur l'Atlético de Madrid.

Football – Premier League : Grâce à un triplé inscrit en treize minutes, Raheem Sterling a porté Manchester City contre Watford (3-1). Les Citizens reprennent quatre points d'avance sur Liverpool.

Football – Serie A : L'AC Milan a remporté une cinquième victoire consécutive en championnat face au Chievo Vérone (2-1) grâce àPiatek, encore buteur, a inscrit son 19e but de la saison. Les Rossoneri consolident leur troisième place.

Basketball - NBA : Rien ne va plus pour les Lakers en roue libre. L'équipe menée par LeBron James (auteur d'un triple-double) s'est inclinée à la maison 107-120 face à son rival historique, les Boston Celtics. Et ils ont aussi perdu Brandon Ingram et Lonzo Ball, blessés jusqu'à la fin de la saison. Milwaukee a pour sa part continué sa balade au sommet de la ligue (131-114 contre Charlotte), pendant que Portland est revenu à hauteur d'Oklahoma City à la 4e place de la Conférence Ouest.

Rugby – 6 Nations : Les Françaises, réduites à 14 à la 60ème minute suite à l'exclusion de Romane Ménager pour un coup de coude en avant, n'ont pas fait de détails face aux Irlandaises et l'ont emporté 17 à 47.

WRC – Rallye du Mexique : Le Français Sébastien Ogier (Citroën) était toujours en tête après l'ES13. L'Estonien Ott Tänak (Toyota), leader du championnat, est remonté à la troisième place, derrière Ogier et le Gallois Elfyn Evans (Ford).

Football – MLS : Le Los Angeles Galaxy, privé de son buteur suédois Zlatan Ibrahimovic, blessé, s'est incliné 2 à 0 face à Dallas lors de la 2e journée du Championnat.

Formule E – E-Prix de Hong Kong : Les rookies monopoliseront la première ligne de la grille pour l'E-Prix de Hong Kong, Stoffel Vandoorne a décroché la pole devant Oliver Rowland.

Le Tweet historique

La vidéo de rattrapage

6e du sprint, ce samedi, malgré un 10/10, Martin Fourcade a tenté de positiver, à l'issue de la course. Comme depuis le début de la saison, ses sensations ne sont pas celles qui lui ont permis de dominer sa discipline durant les sept dernières années, mais son tir tient la route et le maintient dans le coup avant la poursuite.

Vidéo - Encore dans le dur sur les skis, Fourcade "essaie de positiver" 01:47

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Cinq matches et deux chocs pour l'Europe (à partir de 15h00)

Dimanche chargé sur les pelouses hexagonales. Ca se bouscule en haut de tableau avec deux grosses affiches, Saint-Etienne encore en course pour la Ligue Europa reçoit Lille qui veut asseoir sa place de dauphin du PSG dès 15h00 puis en soirée, un OM revigoré et 4e reçoit Nice qui croit encore à l'Europe. A suivre aussi Montpellier face à Angers, le retour des Rennais en championnat après leur exploit contre Arsenal et Toulouse – Guingamp.

2. Tennis – Indian Wells : Federer, Nadal, Serena, Halep et les Bleus… C'est Dimanche All-Stars ! (à partir de 19h00)

Plateau de rêve pour une grande soirée tennis ? C'est le moins que l'on puisse souhaiter avec les débuts dans le tournoi de Roger Federer (contre Peter Gojowczyk) et de Rafael Nadal (contre Jared Donaldson). Lucas Pouille entre aussi en lice avec un 2e tour piège contre Hubert Hurkacz. Ce ne sera pas plus simple pour Adrian Mannarino face à Kei Nishikori. Wawrinka, Shapovalov, Cilic… Les autres matches sont tout aussi prometteurs.

C'est pas mal aussi chez les dames avec un bouillant Serena Williams – Garbiñe Muguruza. A suivre aussi Elina Svitolina.

3. Rugby - Six Nations : Les Bleus pour l'exploit à Dublin (16h00)

Moribonde, l'équipe de France peut se donner du baume au coeur dimanche après avoir relevé la tête contre l'Ecosse lors de la troisième journée. Il faudra pour cela dominer une Irlande bien supérieure ces dernières années mais pour le moment pas impériale dans ce tournoi. Une lueur d'espoir pour les Bleus ? Un succès resterait tout de même un vrai petit exploit.

4. Cyclisme - Paris-Nice : Les sprinteurs sont attendus à la fête (11h40)

La première grande course française de la saison débute ce dimanche autour de Saint-Germain-en Laye. Les sprinteurs devraient s'en donner à cœur joie. Cela tombe bien, ils sont en nombre cette année entre Ewan, Groenewegen, Coquard, Démare, Kittel, Greipel, Jakobsen, Kristoff, Degenkolb, Colbrelli ou Laporte. A qui le premier bouquet ?

Vidéo - A quoi ressemble le prologue de Paris-Nice ? 00:38

5. Ski alpin : Hirscher pour stopper Henrik Kirsottfersen (9h30)

Très en forme, Henrik Kristoffersen vise un doublé à Kranjska Gora avec le slalom du jour après le géant de samedi. Mais entre Hirscher, qui cherche à valider le classement général, Daniel Yule, ou encore les Français Alexis Pinturault et Clément Noël, la concurrence a tout aussi faim.

6. Football – Championnats étrangers : Le jour d'après du Real, Arsenal – Man U crucial (à partir de 12h00)

Le programme est tout aussi dense dans les autres championnats européens. Les cadors anglais sont en piste : Liverpool contre Burnley (13h00), Chelsea contre Wolverhampton (15h05) et un Arsenal – Manchester United (17h30) qui pourrait valoir très cher en fin de saison. En Espagne, le Real revient à la Liga après son échec cuisant en Ligue des champions cette semaine en se déplaçant à Valladolid (20h45). DU côté de la Boite, le Napoli va tenter de retrouver la victoire (à Sassuolo,18h00) tandis que l'Inter voudra suivre le tempo de son voisin milanais pour le podium (face à la SPAL à 15h00).

7. Biathlon – Mondiaux : L'heure des poursuites (à partir de 13h45)

