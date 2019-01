Jérémy Chardy, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kawhi Leonard : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – ATP Brisbane : Chardy sort Kyrgios

Belle performance de Jérémy Chardy à Brisbane. Le Français a dominé le fantasque Nick Kyrgios (n°35), toujours aussi inconstant, en trois manches (6-7[5], 6-2, 6-3). Après un premier set remporté par l'Australien, le Palois a su se reprendre et mettre la pression sur son adversaire qui a, comme souvent lorsque le match ne tourne pas dans son sens, perdu pied. Et presque lâché la partie. Chardy affrontera en quarts de finale l'étonnant Yasutaka Uchiyama, qui a créé la surprise en battant Kyle Edmund, tête de série numéro trois du tournoi (7-6[6], 6-4). Le Japonais est passé par les qualifications pour atteindre le tableau principal. Il avait éliminé Ugo Humbert en seizièmes de finale.

2. Tennis – ATP Brisbane : Dimitrov, Nishikori et Raonic démarrent bien

L'année a également bien débuté pour plusieurs têtes d'affiche du tournoi australien. Numéro neuf mondial, Kei Nishikori a facilement écarté Denis Kudla (7-5, 6-2). Milos Raonic (n°18) a, lui, dominé Miomir Kecmanovic (6-3, 7-6[2]). Quant à Grigor Dimitrov (n°19), il a facilement écarté John Millman (6-3, 6-4). Tous les trois sont qualifiés pour les quarts de finale.

3. Basket – NBA : Leonard, Jokic et Nurkic impressionnent

Il n'y avait que cinq matches de NBA cette nuit. Mais les performances individuelles ont été au rendez-vous. Kawhi Leonard a notamment réalisé un énorme match contre le Utah Jazz de Rudy Gobert (16 pts, 9 rbds). Le joueur de Toronto a inscrit 45 points (6 rbds), soit son record personnel, lors de la victoire des Raptors (122-116). Nikola Jokic n'a pas été trop mal non plus puisque le Serbe a fini en triple-double (19 pts, 14 rbds, 15 pds). Des statistiques impressionnantes. Les Nuggets ont profité du match de leur pivot pour dominer les Knicks (115-108). Dans les autres parties, les Bucks ont facilement battu Detroit (121-98), les Sixers ont gagné face aux Clippers (119-113) et les Blazers sont allés s'imposer chez les Kings (108-113). Un match au cours duquel Jusuf Nurkic a a tout fait : 24 points, 23 rebonds, 7 passes, 5 interceptions, 5 contres. Du jamais vu en NBA.

On a aussi retenu pour vous

Tennis – Hopman Cup : Lucas Pouille s'est bien battu mais il a perdu contre Alexander Zverev (6-3, 6-7[8], 6-2). La France a d'ailleurs perdu contre l'Allemagne puisqu'Alizé Cornet s'est inclinée contre Angelique Kerber (5-7, 6-2, 6-4).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Serena et Federer : "C'est peut-être le pinacle de notre carrière" 03:21

Le tweet en mode Larry Bird

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – ATP Brisbane : Murray défie Medvedev

Après avoir remporté sans mal son premier match de la saison contre James Duckworth (6-3, 6-4), Andy Murray affrontera dans la matinée un joueur d'un autre calibre. A savoir Daniil Medvedev, 16e mondial. Un bon test pour l'Ecossais, qui en saura un peu plus sur son niveau physique.

Andy Murray au premier tour de Brisbane, le 1er janvier.Getty Images

2. Tennis – ATP Doha : Djokovic et Wawrinka pour une place an quarts

Sans pitié pour Damir Dzumhur au premier tour (6-1, 6-2), Novak Djokovic sera opposé ce mercredi en huitièmes de finale au Hongrois Marton Fucsovics. Autre joueur particulièrement attendu à Doha, Stan Wawrinka, brillant vainqueur de Karen Khachanov pour son entrée en lice (7-6[9], 6-4), affrontera le Chilien Nicolas Jarry.

3. Football – Premier League : Chelsea et Manchester United sur le pont

Chelsea reçoit Southampton ce mercredi dans le cadre de la 21e journée. En cas de victoire, les Blues peuvent revenir à deux points du deuxième, Tottenham. Manchester United se déplace de son côté sur la pelouse de Newcastle. Un succès et les Red Devils reviendraient à trois points d'Arsenal, 5e.