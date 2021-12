Champion olympique du relais 4x100m nage libre à Londres, multiple champion du monde dont celui sur 100m dos en 2011, ex-aequo avec Camille Lacourt, Jérémy Stravius a été l'un des nageurs tricolores les plus en vues de la dernière décennie. Comme dix-neuf autres personnalités du monde du sport, le nageur s'est exprimé sur son homosexualité dans le livre "Sport et Fierté", réalisé par Sport et Citoyenneté et FIER. Et si le natif d'Abbeville est comme un poisson dans l'eau, il reste lucide sur tout le travail à accomplir.

"Au collège, je me suis obligé à sortir avec une fille quelque temps et faisais croire que j’étais hétéro mais je savais que j’allais à l’encontre de moi-même et c’est à ce moment-là que j’ai compris que j’étais homosexuel. Je me répétais en permanence "pourquoi c’est tombé sur moi ?". Je l’ai dit pour la première fois à ma meilleure amie Mélanie et elle s’est mise à rigoler en me confiant qu’elle l’était aussi. J’ai tout traversé avec elle et on l’a dit naturellement au fur et à mesure à beaucoup de personnes, ensemble. On s’est mis à rêver d’être acceptés tels que l’on est. Notre rêve s’est depuis exaucé.

Mehdy Metella, Fabien Gilot, Florent Manaudou et Jérémy Stravius aux JO de Rio en 2016 Crédit: Panoramic

La natation m’a permis de m’ouvrir et de me définir en tant qu’homme. Dans cet univers, cela fait longtemps que je ne cache pas ma vie privée car je m’entendais bien avec toute l’équipe. Au début, j’ai bien sûr dû surpasser ma peur. Imaginer l’impact potentiellement négatif dans la relation avec mon coach et mes coéquipiers me terrorisait. Je craignais d’être isolé et de me renfermer. Finalement, tous les athlètes que je côtoie et que j’ai côtoyé sont remplis de bienveillance. Je n’ai donc jamais été confronté à de l’homophobie dans mon sport. Aujourd’hui, cela fait plus de huit ans que je suis avec mon copain et nous n’avons pas de mal à en parler et à poster des photos sur les réseaux. Présenter mon petit ami est maintenant une fierté pour moi.

Il y a du boulot pour que les jeunes générations puissent s’identifier à des rôles modèles ou s’entourer de personnes de confiance

Je ne voulais pas être un porte-drapeau, mais j’ai mis en avant pour la première fois en public mon homosexualité, dans le reportage "Faut qu’on parle" réalisé par Arnaud Bonnin et Lyès Houhou. J’ai trouvé leur approche juste et nécessaire et du coup, j’ai accepté de participer, aux côtés de Céline Dumerc (basket), Astrid Guyart (escrime), Kevin Aymoz (patinage artistique), Amandine Buchard (judo) et Jeremy Clamy-Edroux (rugby). Les messages que l’on souhaite faire passer sont surtout adressés aux jeunes qui se cachent et n’osent pas se dévoiler. Il y a du boulot pour que les jeunes générations puissent s’identifier à des rôles modèles ou s’entourer de personnes de confiance. C’est un sujet qui reste tabou et j’aimerais casser toutes ces barrières.

Depuis le reportage, nous formons une joyeuse team, un collectif d’athlètes et je suis sûr qu’il va s’agrandir. Les retours que je reçois depuis la diffusion sur Canal+ sont encourageants. Des sportifs viennent me voir, mais pas seulement. Des policiers homosexuels se sont confiés à moi, d’autres m’ont félicité pour avoir eu le courage de parler. Il y a eu une vraie libération de la parole. Il n’y a pas de chemin type à respecter, d’exemples à suivre, car chacun crée son propre chemin. Tant qu’on est heureux c’est le principal. Aujourd’hui, je me sens libre d’en parler et prêt à attaquer la suite car le chemin ne fait que commencer.

Retrouvez d'autres témoignages dans le livre "Sport et Fierté", réalisé par Sport et Citoyenneté et FIER. Pour commander le livre, cliquez ici.

cliquez ici. La conférence Sport et Fierté a lieu vendredi 10 décembre à l'hôtel de ville de Paris.

