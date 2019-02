Laffont, OM, Are, tennis : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Ski de bosses – Mondiaux : Laffont en bronze

La championne olympique de ski de bosses Perrine Laffont a obtenu la médaille de bronze en finale des Mondiaux de ski freestyle et de snowboard, vendredi à Park City, tandis que le Canadien Mikaël Kingsbury a décroché un troisième titre mondial chez les hommes. Numéro un mondiale et favorite de l'épreuve, Laffont, 20 ans, a dû se contenter de la troisième place d'un concours dominé par la Kazakh Yulia Galysheva. "Ce n'est pas la couleur que j'aurais préférée, mais ça a été compliqué aujourd'hui", a-t-elle réagi.

2. Football – Ligue 1 : Deux de suite, l’OM à la fête !

Depuis le temps que les supporters de l’OM attendaient ça… L’Olympique de Marseille a enchaîné deux succès en Ligue 1 grâce à sa victoire à Dijon, vendredi (1-2). Menés au score après 18 minutes de jeu (Marie), les Phocéens ont renversé la situation grâce à Balotelli (53e) et Ocampos (72e). L’Argentin a d’ailleurs signé un but magnifique pour permettre à Marseille de remonter provisoirement au 5e rang.

3. Basket – NBA : Philadelphie se paie Denver, Golden State s’envole

La trade deadline passée, le jeu a repris ses droits avec de nouvelles têtes dans de nouvelles franchises. Tobias Harris a fait ses débuts à Philadelphie, pour une victoire face à Denver (117-110). Il a scoré 14 points et pris 8 rebonds. Mais c’est JJ Redick qui a crevé l’écran avec 34 unités à son compteur personnel. Nikola Jokic y est allé de son petit triple double (27 points, 10 rebonds, 10 passes). En vain. Les Warriors ont disposé de Phoenix (107-117) et mettent Denver à distance respectable en tête de la conférence Ouest. A l’Est, Milwaukee a signé sa 6e victoire de suite face à Dallas (107-122). A noter, enfin, qu’Anthony Davis a retrouvé les parquets avec New Orleans. Une victoire : 122-117 face à Minnesota. 32 points marqués. Mais des sifflets à son encontre et un 4e quart temps passé sur le banc.

On a aussi retenu pour vous

Tennis : Guido Pella s’est offert le scalp de Diego Schwartzman en quart de finale du tournoi de Cordoba (7-5, 6-2).

Basket : Kevin Love a disputé vendredi son premier match depuis fin octobre, mais n'a pas pu empêcher Cleveland de s'incliner nettement à Washington (119-106). Love avait été opéré début novembre du gros orteil gauche.

Biathlon : L'équipe de France est montée sur le podium à deux reprises vendredi après les relais de Canmore, avec une 2e place qui confirme le retour au premier plan de Simon Fourcade et une 3e place quelque peu rageante pour les Bleues.

Un grand Boe a maté de bons Bleus

La vidéo de rattrapage…

Oui ou non ? Faites-vous votre avis…

Faut-il supprimer la règle du but à l'extérieur en coupe d'Europe ?

Le tweet hommage éternel

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis : des Bleues et des Bleus un peu partout…

C’est samedi, c’est demies à Sofia et Montpellier. Et, bonne nouvelle, il y a des Français partout. A Sofia et sur les antennes d’Eurosport, Gaël Monfils (tombeur de Tsitsipas s’il vous plait) défie Daniil Medvedev en fin de journée. A Montpellier, c’est la doublette Herbert -Tsonga qui va tenter de se retrouver en finale, dimanche. Le premier affronte Tomas Berdych et le second, Radu Albot. Les filles ont elles rendez-vous avec la Fed Cup. Premier tour face à la Belgique, à Liège. A suivre, entre eux, le grand retour de Caroline Garcia.

Monfils a sorti le grand jeu : le résumé de son brillant succès contre Tsitsipas

2. Ski Alpin – Are : Entrez, c’est ouvert !

Place à la descente ! Qui sera sacré à Are ? C’est une excellente question. L’épreuve phare des Mondiaux pourrait bien tomber dans l’escarcelle de Dominik Paris ou de Beat Feuz. Elle pourrait, oui… mais attention aux outsiders. On en saura plus à la mi-journée et c’est à suivre sur les antennes d’Eurosport.

3. Football – Ligue 1 : Paris en répétition

Beaucoup de matches dimanche, peu ce samedi. Mais une veillée d’armes au Parc des Princes où le PSG accueille les Girondins de Bordeaux. A trois jours d’un déplacement XXL à Old Trafford, Paris aurait surtout à cœur de terminer sans bobo. Match commenté et à suivre sur Eurosport.fr dès 17 heures.