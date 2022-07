Le réchauffement climatique et la guerre en Ukraine ont fait de la consommation d’énergie un thème incontournable ces derniers mois. Et le sport ne sera pas épargné par les mesures que prendra le gouvernement d’Elisabeth Borne dans les prochains moins, dans le protocole de sobriété énergétique envisagé un peu partout.

C’est ce qu’a confirmé ce mardi sur FranceInfo la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, qui a reconnu que l’abolition des compétitions de nuit dès cet hiver "faisait tout à faire partie des options ouvertes".

Quand on voit les épisodes de canicule qu'on a connus, [il faut] une doctrine qui soit bien harmonisée à l'échelle du territoire dans une logique de sécurité des pratiquants

"Avec Christophe Bechu, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes sur cette dimension, a notamment indiqué l'ex-directrice générale de la Fédération française de tennis. Quand on voit les épisodes de canicule qu'on a connus, [il faut] une doctrine qui soit bien harmonisée à l'échelle du territoire dans une logique de sécurité des pratiquants".

"Paris 2024, c'est déjà dans nos têtes"

Son ministère, qui planche actuellement sur un "plan d'adaptation de la pratique sportive au changement climatique", pourrait donc chambouler les pratiques jusqu’ici communément admises, notamment dans le football et le rugby. Aucune décision n'a été prise pour le moment, mais "nous voulons que le sport soit au cœur de cette volonté d’accompagner la transition écologique", a affirmé la ministre.

Oudéa-Castera, qui s’attaque à un sujet explosif, est également revenue sur la Formule 1, et la possible disparition du Grand Prix de France, qui ne semble pas à l’étude pour l'instant. Pour la ministre, les sports mécaniques "sont eux-mêmes au rendez-vous de la transition écologique", et "cette volonté (de la FIA) d'aller vers ces véhicules propres, elle est au coeur de l'ambition de cette Fédération et de cette discipline".

