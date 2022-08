(Avec AFP)

CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, ATP Cincinnati : Coric écrit l'histoire

Surprise à Cincinnati: en battant Stefanos Tsitsipas 7-6 (7/0), 6-2 en finale, Borna Coric est devenu le vainqueur d'un Masters 1000 le plus mal classé . Une semaine après le sacre de Pablo Carreño Busta à Montréal, le Croate de 25 ans a remporté son premier Masters 1000 en carrière alors qu'il était 152e mondial au début de la semaine.

Un lob dos au filet en mode squash : Le coup de génie de Coric

2. Basket, NBA : Rodman veut aller en Russie

Dennis Rodman entend se rendre en Russie pour oeuvrer à la libération de la joueuse de WNBA Brittney Griner. Selon la chaîne NBC News, Rodman a dit espérer s'envoler cette semaine pour la Russie afin d'aider Griner, condamnée à neuf ans de prison par un tribunal russe pour trafic de cannabis. "J'ai obtenu la permission d'aller en Russie pour aider cette fille", a dit Rodman à NBC. "J'essaie d'y aller cette semaine", a-t-il dit sans livrer plus de détails.

3. Football, Ligue 1 : Galtier savoure l'état d'esprit de son équipe et de son trio

Après un incroyable 7 à 1, il aurait été difficile d'en être autrement. Mais l'entraîneur du Paris SG Christophe Galtier a apprécié le "plaisir" affiché par ses joueurs lors de la démonstration sur la pelouse de Lille. "Tout le monde a fait un très bon match, j'ai bien aimé l'envie de jouer ensemble les uns pour les autres", a lancé l'entraîneur parisien avant d'ajouter : "Ils ont joué les uns pour les autres, avec beaucoup de plaisir. Il y a eu des images marquantes, il y a eu des efforts collectifs, beaucoup d'efforts défensifs et beaucoup de complicité entre eux".

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Liga : Grâce à Robert Lewandowski, buteur pour son anniversaire, Ousmane Dembélé et Ansu Fati, le FC Barcelone a dompté la Real Sociedad 4-1 dimanche à Saint-Sébastien pour la deuxième journée de Liga.

Serie A : L'AC Milan, champion en titre, n'a pu ramener mieux qu'un match nul de son déplacement à l'Atalanta Bergame (1-1), dimanche soir, lors de la 2e journée de championnat.

Golf : Tom Weiskopf, vainqueur du British Open en 1973, est mort samedi dans sa maison du Montana d'un cancer du pancréas à 79 ans.

Golf : L'Américain Patrick Cantlay a remporté pour la deuxième fois consécutive le BMW Championship, deuxième volet de la FedEx Cup. Le 4e mondial est le premier joueur de l'histoire à conserver son titre dans une épreuve des playoffs, marquant la fin de saison.

Athlétisme, Championnats d'Europe 2022 : Les Bleus terminent avec neuf médailles, mais aucun titre. Médaillé d'argent, le relais 4x100 m messieurs a apporté la dernière breloque à l'équipe de France d'athlétisme à Munich, dimanche soir, et refermé le chapitre des Europe 2022.

Le tweet qui donne le sourire

Caroline Garcia a réalisé à Cincinnati le plus bel exploit de sa carrière, en devenant la première joueuse à remporter un WTA 1000 en étant issue des qualifications, aux dépens de Petra Kvitova. Comme souvent, la Française a vite partagé son bonheur sur ses réseaux sociaux. Et c'est communicatif.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Dans une course marquée par les chutes de Michael Woods ou Richard Carapaz, c'est encore Sam Benett qui lève les bras sur la ligne à Breda lors de la 3e étape de la Vuelta ce dimanche. Le maillot rouge reste chez les Jumbo mais change encore une fois d'épaules. Le résumé de la 3e étape du Tour d'Espagne en vidéo.

Woods abandonne, Bennett encore vainqueur, les Jumbo se passent le maillot : le résumé en vidéo

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football, Premier League : Manchester United - Liverpool, choc sous pression

C'est un choc un peu particulier mais très attendu dans le Royaume. A 21h00, Manchester United, 19e de Premier League avec deux défaites en deux matches au compteur, reçoit Liverpool ce lundi. Et si les Red Devils sont dans l'obligation de réagir, les Reds ne sont pas en reste car Liverpool est aussi dans le dur en ce début d'exercice 2022-23 et attend toujours sa première victoire.

2. Football, Serie A : la Roma et la Juve veulent enchaîner

Si la Naples et l'Inter Milan ont enchainé une deuxième victoire, la Roma et la Juventus peuvent également faire le plein de points lundi, respectivement contre la Cremonese à l'Olimpico (18h30) et la Sampdoria à Gênes (20h45).

