Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Rennes succombe face à l’euphorie nantaise

Rennes a probablement perdu plus qu’un derby à la Beaujoire. Alors qu’ils avaient ouvert la marque grâce à Flavien Tait, les Bretons ont finalement été défaits, mercredi soir (2-1), par une équipe de Nantes toujours sur son nuage après son sacre en Coupe de France. Une défaite qui risque de coûter très cher au SRFC (5e) dans la course au podium. Nice (4e) peut toujours espérer y monter. Les Aiglons ont pris le meilleur sur Saint-Étienne (4-2) dans un match malheureusement marqué par un chant choquant sur la mort d’Emiliano Sala.

Nicolas Pallois buteur avec Nantes face à Rennes Crédit: Getty Images

2. Basket - NBA : Un finish ébouriffant et les Bucks renversent les Celtics

Il restait moins de deux minutes à jouer, mais Boston s’est sabordé. Dans les 100 dernières secondes du match 5 face à Milwaukee, les Celtics - qui menaient alors de 6 points - ont concédé un cinglant 11-2 face à la bande de Giannis Antetokounmpo (40 points au total) et ont finalement chuté sur leur parquet (107-110). Les Bucks prennent l’avantage dans cette série (3-2) et pourront conclure chez eux vendredi. Au même titre que Golden State, qui reste en tête malgré un large revers contre Memphis (134-95).

3. Football - Premier League : Irrésistible, De Bruyne fait exploser Wolverhampton

C’est un joueur magnifique qui, le temps d’une soirée, s’est en plus mué en buteur prolifique. Kevin De Bruyne a signé un quadruplé et a donc été le grand artisan du net succès de Manchester City à Wolverhampton (1-5), mercredi soir. Les Skyblues gardent trois points d’avance sur Liverpool en tête de la Premier League. Vainqueur à Leeds un peu plus tôt (0-3), Chelsea reste accroché à sa 3e place.

Kevin De Bruyne Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Handball - Ligue des champions : Le PSG a été tenu en échec sur son parquet par Kiel (30-30) en quart de finale aller.

Un PSG aux deux visages : comment Paris a concédé le nul contre Kiel

Football - Liga : et repris la 3e place au FC Séville, muet contre Majorque (0-0). L’Atlético a fait le boulot a Elche (0-2) et repris la 3e place au FC Séville, muet contre Majorque (0-0).

Tennis - WTA 1000 Rome : L’ancienne numéro 1 mondiale Simona Halep a été éliminée dès le 2e tour par Danielle Collins (7-6, 6-3).

Handball - D1 féminine : Metz a été impitoyable à Brest (12-24) et fonce vers le titre.

Le tweet qui témoigne de la plus grande fermeté

La vidéo de rattrapage

Rabadan sur Paris 2024 : "Les JO, ce sont 32 championnats du monde au même endroit, au même moment"

Le podcast à écouter sans tarder

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour d’Italie : Démare pour doubler la mise ?

Au terme d’un sprint parfaitement mené de bout en bout, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté la 5e étape du Giro 2022, mercredi à Messine. Le coureur picard devrait avoir une nouvelle occasion de briller ce jeudi, puisque le tracé du jour entre Palmi et Scalea (192 kilomètres) est relativement plat. Attention toutefois à Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) et Caleb Ewan (Lotto-Soudal), forcément revanchards après avoir été distancés loin de l'arrivée la veille.

Près de 200 kilomètres pour une explication au sprint ? Le profil de la 6e étape

2. Tennis - Masters 1000 Rome : Retrouvailles Djokovic-Wawrinka, Nadal à l’épreuve de Shapovalov

Ils ne s’étaient plus affrontés depuis l’US Open 2019. Novak Djokovic et Stan Wawrinka ont rendez-vous, ce jeudi, sur la terre battue italienne. Une affiche que l’on espère plus disputée que l’écart au classement ATP ne le laisse supposer (1er contre 361e). En fin de journée, Rafael Nadal sera, lui, opposé à l’imprévisible Denis Shapovalov, pour un duel de gauchers alléchant sur le papier.

Face à Nadal, Isner n'était pas de taille à rivaliser

3. Football - Premier League : Derby électrique pour une place en Ligue des champions

Des nombreux derbies londoniens, celui entre Arsenal et Tottenham est, d’ordinaire, loin d’être le plus anodin. Les deux voisins du nord de la capitale se vouent une haine réciproque qui sera sans doute décuplée ce jeudi soir (20h45), puisque c’est un billet pour la prochaine Ligue des champions qui est en jeu. Pour le moment, avantage aux Gunners (4es), qui ont quatre points d’avance sur les Spurs (5es).

Bukayo Saka (Arsenal) face à Harry Kane (Tottenham) Crédit: Getty Images

