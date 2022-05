CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Premier League : Liverpool met la pression sur City

Liverpool s'est fait peur. Lancé dans un sprint final pour le sacre avec un handicap de trois points sur Manchester City, les Reds ont évité d'offrir une voie royale aux Citizens en s'imposant 1-2 sur la pelouse d'Aston Villa mardi. Les Villains avaient pourtant ouvert le score et n'ont pas rendu le match facile aux joueurs de Jürgen Klopp. Ceux-ci reviennent à hauteur de City.

Sadio Mané (Liverpool) au milieu de la tenaille d'Aston Villa, le 10 mai 2022 en Premier League Crédit: Getty Images

2. Basket - NBA : Phoenix et Miami tapent du poing sur la table

Favoris de leurs séries respectives, les Suns et le Heat avaient besoin de se rassurer. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'un côté, Miami a totalement écrasé Philadelphie (120-85), qui était revenu à 2-2 dans la série. En bon chef de file, Jimmy Butler (23 points, 9 rebonds, 6 passes) a une nouvelle fois donné le ton. Scénario identive pour Phoenix, qui a pris Dallas à la gorge d'entrée de jeu pour reprendre la main sur la série (3-2, 110 à 80). Meilleur scoreur du match, Devin Booker n'a pas eu à forcer son talent (28 points à 11/20 au tir).

3. Football - Liga : Le Barça continue sur sa lancée

Déjà assuré de disputer la Ligue des champions depuis le week-end dernier, le FC Barcelone s'est rapproché d'une deuxième place garantie derrière le Real Madrid. Les Blaugrana se sont imposés 3-1 face au Celta Vigo, grâce notamment à Ousmane Dembélé, auteur de deux passes décisives. Seule mauvaise nouvelle : Ronald Araujo a été transporté à l'hôpital.

Ousmane Dembélé Crédit: Eurosport

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Serie A : Auteur d'une saison pleine avec la Juventus, Adrien Rabiot n'est pourtant pas certain de rester à la Juventus l'été prochain. Trop peu décisif, sous contrat jusqu'en 2023, l'international français pourrait être poussé vers la sortie selon les médias italiens.

Formule 1 - Saison 2023 : L’heure des choix arrive à grands pas. Pierre Gasly (AlphaTauri) voudrait retrouver Red Bull mais c'est mal engagé, et Fernando Alonso n'aura peut-être pas le choix de rester chez Alpine. Car le baquet de Sebastian Vettel pourrait lui être proposé.

Basket - NBA : Menés 3-1 par Golden State en demi-finale de la conférence Ouest, les Memphis Grizzlies ne pourront pas compter sur Ja Morant pour les tirer du pétrin. Le meneur de 22 ans, blessé au genou droit, pourrait manquer le rest des playoffs.

Tennis - WTA Rome : Emma Raducanu (12e mondiale) s’est arrêtée dès le premier tour. La lauréate surprise du dernier US Open en 2021 a abandonné au premier tour du tournoi italien en raison d'une blessure au dos, alors qu'elle était menée par la Canadienne Bianca Andreescu (90e).

Emma Raducanu Crédit: Getty Images

Cyclisme - Giro : Tom Dumoulin voulait savoir. Il a eu sa réponse, cinglante, ce mardi sur les pentes de l’Etna. Distancé à dix kilomètres de l’arrivée, le Néerlandais a vu son premier test en montagne virer au fiasco lors de la 4e étape.

L’ÉTAPE D'AUJOURD'HUI

Entre Catane et Messine (174 km), le Giro va poursuivre son séjour en Sicile. Si le Portella Mandrazi se dressera en milieu d'étapes, les sprinters peuvent espérer se jouer la victoire dans le nord-est de l'île. Voici le profil de cette 5e étape.

LE PODCAST DU JOUR

17 ans de carrière au Stade Français, 5 Boucliers de Brennus, 2 sélections avec l’équipe de France et trois fois plus avec les Barbarians et, pour couronner le tout, une reconversion réussi car il est en charge des Jeux Olympiques 2024 à la ville de Paris. Vous avez reconnu sans doute : Pierre Rabadan.

CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD’HUI

1. Football - Coupe d’Italie : L’heure a sonné

La finale de la Coppa Italia nous offre une superbe affiche. Ce mercredi soir, sur la pelouse de Rome (21h00), les deux anciens champions d’Italie, la Juventus et l’Inter Milan vont s’affronter pour tenter de soulever un trophée de prestige. Mais plus encore : largué en Serie A, dont le titre est promis à l’une des deux équipes milanaises, la Coupe reste le seul titre possible à la Vieille Dame.

Paulo Dybala (Juventus), buteur face au Genoa Crédit: Getty Images

2. Cyclisme - Giro : Nibali comme à la maison

Sans présager de la suite que Vincenzo Nibali va donner à sa carrière, il y a de fortes chances pour que l'Italien dispute une dernière étape en Sicile sur le Giro, ce mercredi. Vers Messine, sa ville, celle à qui il est lié, le "Requin" sera sans aucun doute fêté sur les bords de la route et à l'arrivée, dans les rues où il a grandi.

Vincenzo Nibali Crédit: Eurosport

3. Football - Ligue 1 : Clap de fin pour les Verts ?

Les calculs sont plutôt simples : Saint-Etienne n’a quasiment plus le droit à l’erreur. 18es de Ligue 1 avant de se déplacer à Nice pour la 36e journée de championnat, la formation de Pascal Dupraz est aux portes de la deuxième division. Et pour ne rien arranger, les Verts ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters sur la pelouse des Aiglons, qui n'ont qu'une seule chose en tête : l'Europe. Coup d’envoi à 19h00.

Wahbi Khazri (Saint-Etienne) Crédit: Getty Images

4. Football - Premier League : Manchester City doit garder son destin en mains

Alors que Liverpool est revenu à hauteur des Citizens en tête de Premier League grâce à sa victoire à Aston Villa (1-2), les hommes de Pep Guardiola ont l’occasion de reprendre trois points cruciaux aux Reds en cas de victoire sur la pelouse de Wolverhampton ce mercredi soir (21h00). Et pour aller en ce sens, la dynamique joue en leur faveur : Manchester City reste sur quatre victoires consécutives en championnat.

La joie de Joao Cancelo après l'immense coup réussi par Manchester City Crédit: Getty Images

