Lucas Pouille, Mario Balotelli, Paris-Nice acte 2 : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Indian Wells : Pouille éliminé d'entrée, Nadal et Wawrinka passent

Lucas Pouille a bien du mal à digérer sa demi-finale à l'Open d'Australie. Déjà battu dès son entrée en lice à Montpellier en février puis grippé, le Nordiste a chuté pour son premier match au Masters 1000 d'Indian Wells. Il a été battu par le Polonais, Hubert Hurkacz, en trois manches, 6-2, 3-6, 6-4. Pouille réitère sa "performance" de l'année dernière avec cette défaite au 2e tour. Rafael Nadal et Stan Wawrinka sont eux passés en battant respectivement Jared Donaldson (6-1, 6-1) et Marton Fucsovics (6-4, 6-7, 7-5).

Vidéo - Trop puissant, trop précis, Nadal a écoeuré Donaldson 03:01

2. Tennis - Indian Wells : Serena Williams contrainte à l'abandon

Le choc entre Serena Williams et Garbine Muguruza a tourné court dimanche soir dans le désert californien. Menée 6-3 et 1-0, l'Américaine a jeté l'éponge en début de seconde manche. Elle avait pourtant pris le meilleur départ en menant rapidement 3-0 avant d'encaisser sept jeux consécutifs et d'abandonner. Dans un communiqué publié par l'organisation du tournoi, Williams a assuré qu'elle ne se sentait pas bien avant la rencontre et qu'elle avait été victime de "vertiges" et d'une "forte fatigue" pendant celle-ci.

3. Football - Ligue 1 : Balotelli porte une nouvelle fois l'OM

Avec un but de Mario Balotelli, l'OM s'est imposé contre Nice (1-0), lors de la 28e journée de Ligue 1. Le club olympien signe sa cinquième victoire sur ses six derniers matches. Un succès qui lui permet de conforter sa quatrième place et de revenir à trois points de l'Olympique Lyonnais, troisième.

Mario Balotelli, félicité par Florian Thuavin, a marqué l'unique but du match entre l'OM et Nice, le 10 mars 2019 au stade Vélodrome.Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Indiwan Wells : Elina Svitolina, tête de série numéro 6, s'est qualifiée pour le 3e tour en dominant Daria Gavrilova en deux manches (7-5, 6-4). Elle y affrontera une autre Australienne en la personne d'Ashleigh Barty, tête de série numéro 12 et quart de finaliste à l'Open d'Australie.

Basket - NBA : Une nouvelle défaite pour Golden State. Les doubles champions en titre, premiers à l’Ouest, ont été battus par la modeste équipe de Phoenix cette nuit (111-115). L’autre formation phare de la ligue, Milwaukee, a perdu contre San Antonio (114-121).

Football - Liga : Cinq jours après sa déroute en Ligue des champions le Real Madrid s'est rassuré en championnat en venant à bout de Valladolid (1-4). Raphaël Varane, Karim Benzema auteur d'un doublé et Luka Modric sont les buteurs madrilènes. Grâce à ce succès, le Real revient à 5 points de l'Atlético, toujours dauphin du Barça, et relève légèrement la tête.

Rugby à VII - L'Afrique du Sud a remporté son premier Tournoi de la saison en dominant la France en finale à Vancouver (Canada). Les Bleus ont inscrit deux essais par le biais de Lakafia et Parez.

Le tweet fantôme

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Un énorme combat et des points de folie : Wawrinka et Fucsovics ont fait le show 03:19

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

Cyclisme - Paris-Nice : Deuxième explication entre sprinteurs (13h)

Dimanche, Dylan Groenewegen a empoché la première étape et le maillot jaune de la Course au soleil. Le Néerlandais a devancé Caleb Ewan d'un souffle dans un sprint magnifique. Ce lundi, entre Les Bréviaires et Bellegarde (163,5 km), le parcours, dénué de toutes difficultés après les deux côtés de troisième catégorie dans son premier tiers, devrait une nouvelle fois sourire au pur-sang de la route.

Tennis - Indian Wells : Simon et Monfils sur le pont (19h)

Une qualification pour les huitièmes de finale, c'est ce que tenteront d'aller chercher Gaël Monfils et Gilles Simon sur les courts du Masters 1000 d'Indian Wells. Le premier, tête de série numéro 18, sera opposé à Albert Ramos-Vinolas alors que le second (N.27) aura fort à faire face à Dominic Thiem (N.7). Dans les autres rencontres, on surveillera Alexander Zverev (N.3) à Jan-Lennard Struff.

Gaël Monfils lors de sa demi-finale face à Stefanos TsitsipasGetty Images

Football - Ligue 2 : Metz peut s'envoler (20h45)

Après la lourde défaite de Brest face à Valenciennes (2-5) vendredi, le FC Metz, leader de Ligue 2, a une occasion en or de s'envoler au classement ce lundi soir face à Sochaux, 18e et barragiste pour l'instant. En cas de succès, les Messins compteraient six points d'avance sur leur dauphin et onze sur Lorient, 3e.