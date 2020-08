Dompté par le FC Séville dimanche soir (2-1), Manchester United ne verra pas la finale de la Ligue Europa. Pour accéder à celle de la Ligue des champions, le PSG devra battre Leipzig sans Keylor Navas ni - c’est presque sûr - Idrissa Gueye. Outre-Atlantique, la NBA passera ce lundi soir à la vitesse supérieure avec le grand début des playoffs. On vous livre l’actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Séville reprend ses habitudes, United rentre à la maison

Quintuple vainqueur de l’épreuve (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), le FC Séville disputera la sixième finale de C3 de son histoire vendredi (21h). Les Nervionenses ont composté leur billet suite à leur succès contre Manchester United dimanche (2-1). Les Red Devils, qui ont pourtant rapidement ouvert le score grâce à un penalty signé Bruno Fernandes (9e), ont ensuite constamment buté sur Bono, le portier sévillan. Suso (26e) puis Luke de Jong (78e) ont quant à eux permis au club andalou d’inverser la tendance au tableau d’affichage. Il n’y aura donc pas de nouveau sacre en Ligue Europa pour Paul Pogba et consorts.

2. IndyCar - 500 Miles d’Indianapolis : Pagenaud et Alonso en fond de grille

Tenant du titre, Simon Pagenaud (Penske) a signé le 25e chrono lors de la qualification des 500 Miles d’Indianapolis, dont la 104e édition aura lieu dimanche prochain (20h30). Le pilote français a été à peine plus rapide que devant Fernando Alonso (Arrow McLaren), qui partira lui de la 26e place. L’un comme l’autre auront fort à faire pour revenir sur Marco Andretti (Andretti), auteur de la pole position.

3. Football - Ligue des champions : Navas forfait, Gueye très incertain

Dans un point médical publié dimanche soir, le PSG a apporté quelques nouvelles concernant l’état physique de certains de ses éléments. Sans surprise, Keylor Navas (cuisse droite) ne sera pas apte à tenir sa place contre le RB Leipzig mardi (21h). Idrissa Gueye devrait lui aussi déclarer forfait en raison d’une alerte musculaire ressentie à l’entraînement samedi. Bien qu’ayant partiellement repris avec le groupe, Marco Verratti (mollet) ne sera pas en mesure d’être aligné face au club allemand.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Outre Jordan Amavi, nouvelles suspicions de cas de Covid-19 ont été recensées au sein de l’effectif marseillais. OM - Saint-Etienne, match d’ouverture de la saison 2020-2021 (vendredi, 19h), est menacé.

Tennis - ATP : Testé positif au Covid-19, Kei Nishikori a été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati.

Tennis - WTA : Jennifer Brady a remporté le tournoi de Lexington en battant Jil Teichmann en finale (6-3, 6-4).

Hockey sur glace - NHL : Battus par les Chicago Blackhawks (3-1), les Vegas Golden Knights ont raté l’occasion de boucler leur qualification pour les quarts de finale des playoffs dès dimanche soir.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour de Wallonie : Vers une nouvelle explication entre sprinteurs ?

Courue dimanche, l’étape inaugurale du Tour de Wallonie a été remportée au sprint par Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Les gros mollets du peloton devraient avoir une autre occasion de se livrer bataille ce lundi, puisque le tracé du jour entre Frasnes-les-Anvaing et Wavre (180 km) ne comporte aucune difficulté majeure. A Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) ou encore Arnaud Démare (Groupama-FDJ) d’en profiter.

Caleb Ewan von Lotto Soudal (2. v. l.) Arvid De Kleijn von Riwal Readynez Cycling Team (Mitte) und Sam Bennett von Deceuninck-Quick-Step (2. v. r.) Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue Europa : Inter - Shakhtar, du spectacle en perspective

Le deuxième ticket pour la finale de la Ligue Europa sera attribué ce lundi soir (21h), à l’issue d’une demi-finale très prometteuse sur le papier. D’un côté, l’Inter Milan et son armada de joueurs de classe internationale. De l’autre, le Shakhtar Donetsk et sa colonie sud-américaine. De part et d’autre, une philosophie de jeu ambitieuse. Les Nerazzurri partiront probablement avec les faveurs des bookmakers mais les Mineurs, qui ont giflé Bâle au tour précédent (4-1), disposent d’une force de frappe offensive qui a fait ses preuves.

3. Basket - NBA : Place aux choses sérieuses

Un peu plus de deux semaines après avoir repris dans la bulle d’Orlando, la NBA va aborder la dernière phase de cette saison 2019-20 : les tant attendus playoffs. Pour ouvrir les hostilités, les Denver Nuggets de Nikola Jokic affronteront le Utah Jazz de Rudy Gobert (19h30). Ce sera ensuite au tour des tenants du titre, les Toronto Raptors, d’entrer en scène (22h). La franchise canadienne sera opposée aux Brooklyn Nets. Suivront les matches Celtics - Sixers (0h30) et Clippers - Mavericks (3h).

