Dimanche incandescent, LeBron stratosphérique et miracle bis : L'actu sur un plateau

Chaleur sur Miami : le Heat va défier les Lakers de son ancienne superstar LeBron James en finale NBA, après avoir éliminé les Boston Celtics (4-2) en finale de la conférence Est, dimanche. C'est la sixième fois que Miami, vainqueur du match N.6 (125-113) atteint de stade ultime des play-offs. Il a été sacré en 2006, 2012 et 2013, échouant à remporter le titre en 2011 et 2014. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA que deux équipes n'ayant pas participé aux play-offs la saison précédente se retrouvent en finale de l'exercice suivant. Bam Adebayo, qui a pris une dimension supérieure ces dernières semaines, et l'ébouriffant rookie Tyler Herr ont encore porté le Heat.