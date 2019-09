Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Monfils sorti au terme d'un thriller américain

L'ensemble était décousu et le final haletant. Mais au bout du compte, il restera fatalement une grosse amertume pour Gaël Monfils. Battu en cinq sets par Matteo Berrettini (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6), le Français a fini par manquer l'occasion de rallier le dernier carré de l'US Open au bout d'un combat de quatre heures. L'Italien de 23 ans atteint ce stade d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Il affrontera Rafael Nadal.

2. Tennis - US Open : Nadal tient son rang

Diego Schwartzman a résisté pendant deux sets mais Rafael Nadal était trop fort. L'Espagnol a imposé sa supériorité à l'Argentin (6-4, 7-5, 6-2) pour s'imposer en trois manches et rallier les demi-finales à Flushing Meadows. Nadal, triple vainqueur du tournoi, s'est imposé en un peu moins de trois heures de jeu.

3. Ski Alpin : Marcel Hirscher dit stop

Une légende raccroche les skis. Marcel Hirscher a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il mettait un terme à sa carrière. "Je voulais arrêter avant d'être obligé de le faire", a expliqué l'Autrichien de 30 ans, avant d'ajouter qu'il n'était plus prêt à faire les efforts physiques pour se maintenir au plus haut niveau, ni à prendre des risques avec son intégrité physique. Hirscher, vainqueur du classement général des huit dernières Coupes du monde, sacré cinq fois champion du monde et deux fois champion olympique, s'est bâti un palmarès exceptionnel dans l'histoire de son sport.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - US Open : La Canadienne Bianca Adreescu, 19 ans, disputera les demi-finales après avoir battu la Belge Elise Mertens (3-6, 6-2, 6-3). Elle affrontera la Suissesse Belinda Bencic.

Jeux Olympiques : Le CNOSF a préféré Martin Fourcade à Renaud Lavillenie pour succéder à Tony Estanguet et porter la candidature française à la commission des athlètes du CIO en 2022.

Athlétisme : La mauvaise soirée de Lavillenie ne s'est pas arrêtée là. Le Français a signé un zéro pointé au meeting d'Aix-la-Chapelle, échouant trois fois à 5,51m pour sa dernière sortie avant les Mondiaux.

Football - Ligue 1 : Le latéral gauche lyonnais Youssouf Koné a écopé de deux matches de suspension, plus un avec sursis, après son expulsion à Montpellier (1-0) lors de la 3e journée.

Football - Coupe du monde féminine : Les Jamaïcaines, qui ont disputé en 2019 le premier Mondial de leur histoire, se sont mises en grève, expliquant qu'elles n'ont toujours pas été payées pour cette compétition.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Qualifications Euro 2020 : L'Italie et l'Espagne ouvrent le bal

Les premières rencontres de septembre pour le compte des qualifications de l'Euro 2020 débutent ce soir. L'Italie lancera les hostilités avec un déplacement en Arménie (18h00) avant celui de l'Espagne en Roumanie (20h45). À suivre aussi, le duel entre l'Eire et la Suisse (20h45) et la Suède qui affronte les Iles Féroé (20h45).

Marco Verratti lors de Belgique - Italie le 20 novembre 2018Getty Images

2. Cyclisme - Tour d'Espagne : Les baroudeurs à l'honneur ?

Le Tour d'Espagne se poursuit avec la 12e étape, un tracé de 171,4 kilomètres entre Circuito de Navarra et Bilbao. Un parcours avec quatre grimpeurs répertoriés en troisième catégorie, dont trois dans les quarante derniers kilomètres, qui devraient favoriser les attaquants. Leader du classement général, le Slovène Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) devra rester vigilant. Départ de la course à 13h12.

3. Basket - Coupe du monde : Les Bleus pour la première place

Ils sont déjà qualifiés pour le tour suivant, mais les Bleus ne joueront pas pour du beurre face à la République dominicaine, qui a créé la surprise en s'imposant devant l'Allemagne, mardi. Les Tricolores ont besoin d'un succès pour s'assurer la première place du groupe G et boucler ainsi une phase de poules aboutie sur une bonne note. Coup d'envoi de la rencontre à 14h30.