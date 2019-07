Neymar, JO 2020, 100 ans de maillot jaune et MVP : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Mercato : le Barça a proposé deux joueurs contre Neymar

Selon L'Equipe, qui cite une source proche du Barça, les Catalans ont proposé au PSG deux joueurs "dont les valeurs cumulées dépassent 222 millions d'euros" pour tenter de rapatrier Neymar. Après les achats de Griezmann et De Jong, le FC Barcelone manque de liquidités mais risque de se heurter à un mur tant Paris désire du cash dans cette affaire. Les deux positions semblent difficilement conciliables alors que les propos de Neymar ce week-end n'ont fait qu'envenimer les choses. Difficile d'imaginer le Brésilien rester à Paris mais difficile d'imaginer le Barça dégainer plus de 200 millions d'euros en monnaie sonnante et trébuchante. Vous avez dit cul-de-sac ?

NeymarGetty Images

2. Football – Euro U19 : Tranquilles comme les Bleuets

L'équipe de France a réussi son entrée dans l'Euro des moins de 19 ans en battant facilement la République tchèque (3-0), lundi à Erevan. Les Bleuets se sont imposés grâce à un penalty d'Alexis Flips, un but contre son camp de David Heidenreich, après une frappe de Flips, et un but du Stéphanois Charles Abi. La France affrontera l'Irlande jeudi pour son deuxième match.

3. Natation – Championnats du monde en eau libre : De l'argent pour les Bleus

Le Français Marc-Antoine Olivier s'est offert la médaille d'argent du 10 km en eau libre aux Championnats du monde, mardi matin à Yeosu, en Corée du Sud, et un billet pour les JO 2020 par la même occasion. Olivier (22 ans), médaillé de bronze olympique en 2016 et mondial en 2017, a été devancé au sprint, de deux dixièmes, par l'Allemand Florian Wellbrock. L'autre Français en course, David Aubry (23 ans), qui s'entraîne aussi sous la houlette de Philippe Lucas à Montpellier, s'est également invité à Tokyo l'été prochain en prenant la dixième et dernière place qualificative.

On a aussi retenu pour vous

Basketball – NBA : Le meneur australien de Philadelphie, Ben Simmons, 22 ans, a accepté une prolongation de contrat de cinq ans, à 170 millions de dollars (150 millions d'euros), de la part de la franchise NBA, selon la chaîne ESPN.

Football – CAN : Les autorités algériennes ont annoncé lundi avoir mobilisé 28 avions afin de transporter, via un pont aérien, 4 800 fans des Fennecs pour assister à la finale de la CAN face au Sénégal, vendredi au Caire.

Football – Mercato : Convoité par Bordeaux et Marseille, l'ancien Lillois Sofiane Boufal a, selon L'Equipe, donné sa préférence à l'OGC Nice. Il pourrait s'engager avant ce week-end avec les Aiglons.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui sur notre site

1. Cyclisme – Tour de France : 100 ans de maillot jaune

La première journée de repos sur la Grande Boucle tombe à pic. Elle va vous donner l'occasion de plonger au cœur de notre Long Format consacré à l'un des maillots les plus mythiques du sport. Cent années d'histoire ont façonné la légende du maillot jaune. Laurent Vergne vous propose de revivre ses grandes heures à travers un récit qui remonte jusqu'à ses origines. Un voyage au cœur du mythe à ne rater sous aucun prétexte.

Les seigneurs du maillot jaune.Eurosport

2. Football – Mercato : Quelle place pour Griezmann au Barça ?

Antoine Griezmann est donc officiellement un joueur du FC Barcelone. Et vous vous demandez sans doute comment le Français va faire pour se fondre dans le collectif catalan. A quelle place va-t-il jouer sachant que Lionel Messi occupe son poste habituel ? Qui va faire les frais de son arrivée en Catalogne ? L'Instant Tactique est là pour vous éclairer.