"Go big or go home". Le titre du groupe American Authors colle parfaitement à la mentalité qui anime Las Vegas depuis sa création en plein désert névadien en 1905. Connue d’abord pour ses casinos, sa mafia et sa prostitution dans les années 1950, Sin City connaît un boom économique vingt ans plus tard avec le développement du tourisme de masse.

La capitale du jeu et du vice se tourne petit à petit vers le divertissement, accueillant de nombreux spectacles, concerts et événements sportifs. La crise financière de 2008 ne diminue pas l’appétit de la ville, qui enclenche alors une nouvelle phase à son développement : accueillir des équipes de ligues américaines majeures et ainsi devenir une des capitales du sport mondial. C’est chose faite en 2016 avec l’intégration de la 31ème franchise de NHL, les Golden Knights, avant que les Utah Starzz (WNBA) soient relocalisés à Las Vegas l’année suivante.

Le football américain comme exemple

Mais le plus gros coup concerne l’une des franchises historiques de NFL, les Oakland Raiders, qui ont quitté la Californie pour le Nevada en janvier 2020. "Avoir les Raiders à Vegas est une chose extraordinaire pour nous, mais c'est aussi une grande chance pour eux d'être ici", estime Jeremy Aguero. Cet expert en analyse économique a conseillé pendant 25 ans de nombreuses entreprises du sport sur le potentiel de la région. C’est lui qui a travaillé à la relocalisation des Raiders à Las Vegas.

"Il y a plusieurs facteurs qui font de Vegas l’une des villes les plus attractives du pays. D’abord, notre population a triplé ses trente dernières années jusqu’à atteindre 2,3 millions d’habitants (région urbaine). Combinez à cela 42 millions de visiteurs annuels provenant des 50 États américains et de l’étranger, ajoutez-y notre image de marque connue dans le monde entier et notre expertise dans l’organisation des meilleurs événements. Voilà pourquoi les grandes marques et franchises du sport veulent s’associer à nous aujourd’hui".

La réplique de la statue de la Liberté habillée du maillot des Raiders de Las Vegas en septembre 2020 Crédit: Getty Images

L’Allegiant Stadium, stade le plus cher du monde

Les équipes professionnelles de sport ont longtemps boudé le Nevada, l’un des rares États américains à autoriser les paris sportifs, de crainte de voir leurs matches arrangés ou truqués. Elles changent d’avis aujourd’hui face au dynamisme de la région mais aussi grâce à des avantages économiques indéniables.

Chose rare aux États-Unis, la région a contribué à hauteur de 750 millions de dollars pour aider les Raiders à construire le stade le plus cher du monde au sud de la ville, L’Allegiant Stadium, qui a coûté la bagatelle de deux milliards. "Cet argent a pu être libéré grâce à l’augmentation des taxes hôtelières", explique Aguero, qui a également participé à la création du stade avant d’être débauché par les Raiders au début du mois de novembre.

5 milliards de dollars, 28 000 tonnes d’acier : deux stades et un pas de plus dans la démesure

Aucun impôt sur le revenu dans le Nevada

"Il n’y a pas de grande ville de sport sans grand stade, expose-t-il. Avec ses 70 000 places, l’Allegiant Stadium accueille aussi bien des matches professionnels de football américain, d’université, de soccer, et peut aussi se transformer en salle de concert. Les montants paraissent énormes, mais le retour sur investissement sera très rapide".

Désormais, derrière le Mandala Bay, trône fièrement l'Allegiant Stadium à Las Vegas Crédit: Getty Images

Le Nevada bénéficie également d’un système fiscal extrêmement avantageux, puisque les habitants de l’État ne paient pas l’impôt sur le revenu. Un argument de poids pour convaincre les investisseurs. "C’est ce qu’on pourrait appeler un système d’export des taxes, résume l’expert économique. Nos 42 millions de visiteurs dépensent en moyenne 35 milliards de dollars par an à Vegas. La majorité des revenus de l’État proviennent de la TVA et des taxes prélevées auprès des visiteurs et touristes sur les paris sportifs, les nuits d’hôtels, les places de spectacle, etc".

Bientôt des équipes de NBA et MLS ?

Las Vegas est un marché intéressant. Nous voulons vraiment identifier notre 30ème équipe très bientôt pour avoir une ligue complète d’ici la Coupe du monde 2026. Nous surveillons avec intérêt cet endroit". Les succès des Knights et des Raiders ont attiré l’œil de plusieurs ligues majeures ces derniers mois. La MLS a notamment testé le marché en septembre en organisant la finale de la Leagues Cup (une coupe entre les équipes américaine et mexicaine), et a exprimé publiquement son intérêt pour la ville par l’intermédiaire de son commissionner Don Garber : "".

Ce n’est pas pour tout de suite, mais nous avons noté sur notre liste le nom de Las Vegas pour ouvrir une franchise à l’avenir", a lâché mi-octobre le patron de la ligue Adam Silver au La NBA, qui organise déjà la Summer League chaque été à Las Vegas, a également lancé un appel du pied à la ville. "", a lâché mi-octobre le patron de la ligue Adam Silver au Las Vegas Review Journal

"Je confirme qu’il y a déjà eu des discussions avec la NBA, la MLS mais aussi la MLB et la Formule 1. Je crois qu’il ne s’agit pas de se demander si ça se fera mais plutôt quand, commente Aguero. Rien n’est encore fait car il y a énormément d’éléments à prendre en compte pour lancer une franchise, mais Las Vegas a prouvé que ça pouvait marcher avec les Raiders et les Knights. Nous émergeons à peine du Covid19, la vie reprend, les vols internationaux aussi, nous ne sommes qu’au début du développement".

Une vue aérienne de l'Allegiant Stadium avec les casinos de Las Vegas juste derrière Crédit: Getty Images

