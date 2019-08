Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – M1000 de Montréal : F2A et Zverev OK, Edmund sort Kyrgios

Alexander Zverev est en huitièmes de finale à Montréal. L'Allemand, tête de série N.3, a disposé de Cameron Norrie (7-6(4), 6-4) pour son entrée en lice, mardi soir (dans la nuit de mardi à mercredi, heure française). Non sans mal, puisqu'il a eu à sauver une balle de set lors de la première manche. Nikoloz Basilashvili (t.d.s. N.13) est son prochain adversaire.

Plus tôt dans la soirée, la star montante Félix Auger-Aliassime s'était imposée au 1er tour face à Vasek Pospisil, encore plus difficilement (6-2, 6-7(3), 7-6(3)). Un nouveau duel 100% canadien l'attend en seizièmes de finale, avec un match face à Milos Raonic.

Les seizièmes ? Nick Kyrgios ne les verra pas. Le récent vainqueur de l'ATP 500 de Washington a chuté d'entrée face à Kyle Edmund (6-3, 6-4). Kyrgios a fait du Kyrgios (feinte de service à la cuillère, notamment) et est tombé sur un Edmund imperturbable. Gilles Simon, seul Français en lice en simple ce mardi, a quant à lui été éliminé, également dès le 1er tour, par Radu Albot (6-4, 6-2).

Vidéo - Feinte de service à la cuillère : Kyrgios a voulu jouer au plus fin… Edmund l'a puni 00:28

2. Tennis – WTA Toronto : Barty et Stephens out

La numéro 1 mondiale déjà dehors. Ashleigh Barty s'est inclinée mardi soir à Toronto, pour son entrée en lice dans la Coupe Rogers, en seizièmes de finale. L'Australienne a été battue en trois sets par l'Américaine Sofia Kenin (6-7(5), 6-3, 6-4). Au prochain tour, Kenin sera opposée à Victoria Azarenka.

Parmi les autres résultats de la soirée, on note notamment les défaites de Venus Williams et Sloane Stephens (tête de série N.7), en deux manches, face à Carla Suarez Navarro (6-4, 6-2) et Marie Bouzkova (6-2, 7-5).

Ashleigh Barty à Toronto en 2019Getty Images

3. Football – Ligue des champions (3e tour de qualif.) : L'Ajax sauve les meubles

La route de la phase de poules de la C1 est encore loin de se dégager pour l’Ajax, qui a fait 2-2 sur la pelouse du PAOK, mardi soir à Thessalonique. Menée 2-1, l'équipe néerlandaise a égalisé par Klaas-Jan Huntelaar juste avant l'heure de jeu, dans ce match aller du 3e tour de qualification pour la Ligue des champions.

Donny van de Beek, courtisé par le Real Madrid, était titulaire pour le demi-finaliste de la dernière C1. Hakim Ziyech aussi. Il a d'ailleurs ouvert le score, alors que Chuba Akpom et Léo Matos ont inscrit les deux buts du PAOK. Match retour à Amsterdam, mardi prochain.

La vidéo de rattrapage

Fiona Kolbinger, cycliste allemande de 24 ans, est devenue la première femme à remporter la Transcontinentale, mardi 6 août à Brest, après avoir effectué 4000 kilomètres depuis la Bulgarie. Elle a gagné cette 7e édition de la course en 10 jours, 2 heures et 48 minutes.

Vidéo - Première femme à remporter la Transcontinentale, Fiona Kolbinger entre dans l'histoire 01:09

Le tweet "éco" :

Serena Williams reste en tête du classement des sportives les mieux payées au monde, effectué par le magazine américain Forbes et publié ce mardi. Elle l'est pour la quatrième année consécutive... et ses dix premières dauphines sont, comme elle, des joueuses de tennis.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Masters 1000 de Montréal : Nadal en piste

Le tenant du titre entre en lice. Vainqueur l’an passé à Toronto de l’Open du Canada, Rafael Nadal affronte ce mercredi à Montréal le qualifié britannique Daniel Evans. Programmé en premier match du jour sur le Central, ce match sera à suivre à partir de 18h (heure française). Regardez le M1000 de Montréal sur Eurosport Player.

Dominic Thiem (opposé à Denis Shapovalov), les Français, Adrian Mannarino, Richard Gasquet et Gaël Monfils, notamment, seront aussi sur le pont. Dans le tournoi WTA, à Toronto : Simona Halep, Serena Williams ou autre Naomi Osaka sont attendues sur les courts.

2. Cyclisme – Tour de Pologne : Ackermann sait à quoi s’en tenir

Mardi, la 4e étape a été neutralisée, en hommage à Bjorg Lambrecht, décédé la veille des conséquences d’une chute survenue lors de la 3e étape. Ce mercredi, la 5e étape du Tour de Pologne, entre Wieliczka et Bielsko-Biala (153,8 km) présente des reliefs susceptibles de mettre Pascal Ackermann, le leader de la course, en difficulté.

Mais le sprinteur allemand de la formation Bora-Hansgrohe avait pris la 4e place de l’étape à Bielsko-Biala, l’an passé sur le même parcours (vidéo ci-dessous), dans le temps du vainqueur, malgré deux dernières bornes en pente (certes douce). La course est à suivre en direct sur Eurosport 2 à partir de 15h15.

Vidéo - Tratnik grapille en montagne, Kwiatkowski fait forte impression : les moments-clés de la 5e étape 02:13

3. Football – Transferts : Rendez-vous à 13h pour Mercredi Mercato

Dernière ligne droite ! Quels sont les dossiers chauds qui doivent être bouclés avant la fin du mercato anglais (jeudi 8 août, à 18h, heure française) ? On en parle à partir de 13h sur la page Facebook d’Eurosport dans Mercredi Mercato.

4. Basket-ball – Prépa Coupe du monde : Réaction bleue attendue

Battue par la Turquie lundi soir à Pau, l’équipe de France joue son deuxième match de préparation au Mondial (31 août-15 septembre), ce mercredi à Toulouse. Les Bleus affrontent la Tunisie à partir de 20h30.

5. Football – Ligue des champions (3e tour de qualif.) : Porto en tête d’affiche

Suite des matches aller du 3e tour de qualification de la C1, ce mercredi. Le FC Porto se déplace notamment en Russie, à Krasnodar (19h). Le Celtic joue quant à lui en Roumanie, à Cluj (20h).