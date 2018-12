Noël avant l'heure, tacle, 47 points : l'actu sur un plateau du jeudi 6 décembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris encore accroché

Humain après tout. Le Paris Saint-Germain a enchaîné mardi un deuxième match nul en Ligue 1 sur la pelouse de Strasbourg (1-1). Le Racing a même cru refaire le coup de l’an dernier lorsque Adrien Thomasson a trompé la vigilance d’Alphonse Aréola dans les ultimes minutes. Sauf que le drapeau s’est levé. Après ce partage des points, la troupe de Thomas Tuchel compte 14 longueurs d’avance sur son dauphin lillois. Le club alsacien, lui, fait un valeureux 9e. La soirée a en revanche été plus compliquée pour les Olympiques : Lyon a perdu contre Rennes à domicile (0-2) et Marseille est tombé à Nantes (3-2).

Les tops et les flops de mercredi en Ligue 1

2. Football - Premier League : C’était Noël avant l’heure à Old Trafford

Des cadeaux, comme s’il en pleuvait. Choc de la 15e journée de Premier League, Manchester United – Arsenal (2-2) a été marqué par des offrandes, celles faites à l’adversaire. David De Gea a ouvert le bal en ratant son intervention pour permettre à Shkodran Mustafi d’ouvrir le score. Puis la défense d’Arsenal s’est ratée deux fois pour autant de buts des Red Devils, signés Anthony Martial puis Jesse Lingard. Entre temps, Marcos Rojo a marqué contre son camp, bien aidé par Alexandre Lacazette. Sinon, Chelsea a perdu son deuxième match de la saison à Wolverhampton (2-1) et perd du terrain sur Tottenham, tombeur de Southampton (3-1), et Liverpool, bourreau de Burnley (1-3), dans une course au titre toujours dominée par le champion, Manchester City.

David De Gea lors de Manchester United - Arsenal, le 5 décembre 2018 à Old Trafford.Getty Images

3. NBA : Noah, retour gagnant

Onze mois après son dernier match en NBA, Joakim Noah a signé son retour aux affaires dans la meilleure ligue du monde. Recruté mardi par Memphis, le défenseur de l'année 2014 n'aura attendu qu'un petit jour pour goûter aux joies de la victoire, face aux Clippers (96-88). Entré en cours de seconde période, le pivot français a passé 13 minutes sur le parquet, le temps d'inscrire 4 points et de prendre 3 rebonds.

On a aussi retenu pour vous

Football – Deschamps sait toujours tacler. Dans un entretien accordé au Monde, Didier Deschamps s’est payé la Belgique, très critique après sa défaite contre les Bleus en demi-finale du dernier Mondial (1-0). "Je mets ça sur le compte de leur énorme déception", a fait savoir l’homme aux deux Coupes du monde. "Avec un peu de recul et un minimum de lucidité, peut-être se rendront-ils compte qu’on a été beaucoup plus dangereux qu’eux. (…) Si le football, c’est avoir le ballon pour se faire des "papasses"…". C’est dit.

Football – Coupe d’Espagne : ça passe pour les gros. Les 16es de finale retour de la Coupe du Roi n’ont pas réservé de surprises : le Barça, l’Atlético et Séville ont tous validé leur billet pour le tour suivant. Au Real Madrid de les imiter ce jeudi face à Melilla (16h15), club de troisième division que la Maison Blanche avait facilement dominé à l’aller (4-0).

NBA – Les stars affolent les compteurs. Stephen Curry a profité du remake des quatre dernières finales NBA, Cleveland - Golden State, pour confirmer que sa blessure aux ischio-jambiers n’était plus qu’un lointain souvenir : le meneur des Warriors a régalé avec 42 points (9/14 à 3-points), 9 rebonds et 7 passes. LeBron James a imité la meilleure gâchette américaine avec lui aussi 42 points marqués face aux Spurs, dominés par les Lakers (121-113). Paul George, de son côté, a fait mieux avec 47 pions plantés, dont 25 dans le dernier quart-temps et le tir primé de la victoire, lors du succès du Thunder contre les Nets (114-112).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Mourad de Toulon : "Brunel va peut-être faire comme DD ou Jacquet… non, j’déconne" 03:15

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon – Pokljuka : Fourcade reprend du service (10h15)

La saison masculine de biathlon reprend ses droits ce jeudi avec un jour de retard, la faute au brouillard qui a entraîné le report du coup d’envoi de la saison, mercredi. Au programme : l'individuel 20km où Martin Fourcade, déjà vainqueur avec la France du relais mixte le week-end dernier, sera bien évidemment très attendu. Le Français se lance à la conquête d'un huitième gros globe de cristal et d'un possible nouveau Grand Chelem. Cinq autres Français seront au départ de cette première course où Johannes Boe fera une nouvelle fois figure de principal adversaire pour Fourcade. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport et Eurosport Player.

2. Handball – Euro : les Bleues lancent leur deuxième tour (18 heures)

Les choses sérieuses commencent pour l’équipe de France. Championnes du monde en titre, les Bleues débutent la deuxième phase de leur Euro en affrontant le Danemark, probablement l’adversaire le plus coriace, au Hall XXL de Nantes. Tombeuses mardi du Monténégro (25-20), les joueuses d’Olivier Krumbholz abordent ce nouveau tour avec sérénité et 2 points au compteur, soit autant que leur adversaire du jour, la Suède et la Serbie, seule la Russie en comptant 4 quand le Monténégro est bloqué à 0. Les deux premiers verront le dernier carré et Bercy.