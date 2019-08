Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Masters 1000 Montréal : Nadal a dû batailler, Monfils reviendra samedi

Deux points, c'est tout. Gaël Monfils n'aura joué en tout que deux échanges contre Roberto Bautista Agut avant que la pluie ne s'en mêle et ne pousse le report de la rencontre à ce samedi 19h00. Le vainqueur de ce quart de finale affrontera ensuite dans la soirée la tête de série N.1 Rafael Nadal. L'Espagnol a perdu un set contre Fabio Fognini (2-6, 6-1, 6-2) avant que l'Italien ne baisse de régime, touché au pied. L'autre demi-finale sera 100% russe entre Karen Khachanov et Daniil Medvedev. Les deux hommes ont été magistraux respectivement contre Alexander Zverev (6-3, 6-3) et un tout petit Dominic Thiem (6-3, 6-1).

2. Football - Ligue 1 : Le premier message de l'Olympique Lyonnais

Moribond en préparation, l'Olympique Lyonnais s'est ressaisi en ouverture de la saison. Et de quelle manière ! Les hommes de Sylvinho l'ont largement emporté 0-3 sur la pelouse de Monaco. Dembélé, Depay et Tousart sont les premiers buteurs de la saison, alors que Fabregas a été exclu en première période. L'histoire retiendra donc que c'est Lyon le tout premier leader (très provisoire) de la saison 2019/2020 de Ligue 1.

3. Tennis : Sir Andy is back !

C'est une nouvelle que l'on sentait poindre alors que l'on n'y croyait plus en début de saison. Andy Murray va bien faire son retour en simple, au tournoi de Cincinnati la semaine prochaine. Plombé par son physique et encore opéré de la hanche en début de saison, l'ancien numéro un mondial sera sur les courts de l'Ohio sept mois après sa dernière sortie à l'Open d'Australie terminée par une conférence de presse qui ressemblait alors à des adieux. Murray a depuis joué et retrouvé la forme et le plaisir en doubles. Avant peut-être, pourquoi pas, d'être présent à l'US Open.

4. Tennis – WTA Toronto : Même battue, Osaka retrouve les sommets

Naomi Osaka a perdu la nuit dernière en quart de finale du tournoi Premier au Canada, contre Serena Williams (6-3, 6-4). Pourtant, on est prêt à parier qu'elle doit jubiler. La Japonaise va tout de même retrouver sa place de numéro un mondiale lundi après l'élimination un peu plus tôt de Karolina Pliskova, battue par l'épatante locale Bianca Andreescu (6-0, 2-6, 6-4). La joueuse de 19 ans affrontera une autre jeune pousse du circuit, l'Américaine Sofia Kenin en demi-finale, tandis que Serena jouera la surprenante Tchèque Marie Bouzkova (91e mondiale) qui a profité de l'abandon de Simona Halep.

5. Football – Premier League : Liverpool repart tambour battant

On prend les mêmes et on recommence. Toujours aussi offensifs, les Reds de Liverpool ont étrillé Norwich (4-1) à Anfield pour le premier match de la saison en Angleterre. Tout était déjà joué en première période puisque les hommes de Jürgen Klopp menaient 4-0 après 42 minutes de jeu. Seule ombre au tableau, la blessure du gardien Alisson, touché sur un dégagement avant le repos.

Volleyball – Tournoi de qualification olympique : L'équipe de France a réussi ses débuts en disposant de la Slovénie 3 sets à 0 (26-24, 25-20, 25-23), vendredi soir à Gdansk. Deuxième match ce samedi contre la Pologne.

Football – Premier League : Riyad Mahrez a été autorisé à jouer pour Manchester City lors du match d'ouverture de la Premier League, samedi à West Ham, après avoir été contrôlé par l'Agence britannique antidopage.

Football – Ligue 2 : Lorient est devenu leader provisoire de la Ligue 2 après son match nul à Nancy (1-1) vendredi, talonné au classement par les promus Rodez et Chambly, après la 3e journée de championnat.

Athlétisme – Championnats d'Europe par équipes : L'équipe de France a passé une première journée tranquille en assurant lors des séries, sans parvenir à se surpasser lors des deux finales programmées. Mélina Robert-Michon a terminé 2e du lancer de disque tandis que Jimmy Vicaut a signé un encourageant 10"07 en séries du 100m. Les Bleus sont 5e après 2 épreuves sur 40.

Rugby – Matches amicaux : En matches de préparation de la saison de Top 14, Clermont a balayé La Rochelle (33-17), Bayonne a dominé Pau (20-12), le Stade Français a battu difficilement le club de Pro D2 Aurillac (22-24) et le Racing 92 l'a emporté contre Brive (10-7).

Football – DFB–Pokal : Dortmund (0-2 chez le KFC Uerdingen, D3) et Mönchengladbach (0-3 au SV Sandhausen, D2) ont franchi vendredi le premier tour principal de la coupe d'Allemagne (32e de finale), aux dépens d'équipes de divisions inférieures.

1. Football – Ligue 1 : Suite de la première journée avec les débuts de Marseille, Saint-Etienne ou Rennes (à partir de 17h30)

2. Tennis – Masters 1000 Montréal : Le jour le plus long pour Monfils ?

Quart de finale : Gaël Monfils – Roberto Bautista Agut à 19h00

Demi-finales : Karen Khachanov – Daniil Medvedev à partir de 21h00 puis le vainqueur de Monfils – Bautista Agut pas avant 2h00

3. Football – Premier League : L'heure de la rentrée pour Manchester City et Tottenham (à partir de 13h30)

4. Tennis – WTA Toronto : Tout est ouvert pour l'affiche de la finale

Sofia Kenin – Bianca Andreescu à 19h00 puis Serena Williams – Maria Bouzkova à partir de minuit

5. Rugby – Rugby Championship : L'Afrique du Sud pour un premier sacre ?

Australie – Nouvelle-Zélande (11h45)

Argentine – Afrique du Sud (21h40)

6. MotoGP – Grand Prix d'Autriche : Qui pour chahuter Marc Marquez ?

La qualification à partir de 14h10