Jean-Pierre De Mondenard, pourquoi tenez-vous à tirer la sonnette d'alarme avec le dopage en cette période de pandémie du Covid-19 ?

J-P M : "Comme ils sont relativement jeunes et en forme, les sportifs sont normalement plus résistants. Mais si, pendant la période d'incubation qui peut durer plus de 10 jours, vous prenez certaines drogues pour vous doper, cela peut être dramatique. Le Covid-19 est un virus très virulent qui entraîne des réactions violentes au niveau des poumons. Et certains produits qui ont pour vertu d'améliorer les performances peuvent entraîner des dégâts beaucoup plus importants".

Samedi 14 mars, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait d'ailleurs prévenu que "la prise d’anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone,...) pourrait être un facteur d’aggravation de l’infection". Vous parlez donc notamment des corticoïdes que certains sportifs prennent pour améliorer leurs capacités physiques ?

J-P M : "Les corticoïdes augmentent en effet la réceptivité aux infections par une diminution des anticorps et une suppression des réactions naturelles de la défense du corps. Donc cela atténue les défenses de l'organisme. Par le passé par exemple, il y a eu des épidémies dans le peloton, une de zona et une autre de conjonctivite. Et à chaque fois, c'était lié à des prises de corticoïdes. Si certains consomment ce genre de produits actuellement, ils prennent un risque supplémentaire. Et les corticoïdes ne sont pas les seuls produits dont il faut se méfier".

Contrôle anti-dopageGetty Images

Quels sont les autres produits dopants qui peuvent poser des problèmes de ce type?

J-P M : "Tous les médicaments qui vont augmenter la température comme les amphétamines, la cocaïne ou encore les béta-bloquants …. Ils provoquent ce que l'on appelle des fièvres médicamenteuses, c’est-à-dire une hyperthermie. Or, si par un moyen exogène, vous avez déjà une hyperthermie et que le coronavirus vient se rajouter, les soignants vont avoir des soucis. Mais avec la cortisone, c'est la même histoire. Si vous faites une infiltration de cortisone pendant la période d'incubation, la violence de la réaction du virus, quand il va se manifester, sera plus importante. Enfin, avec le cannabis, vous résistez mal aux maladies infectieuses..."

Alors que les contrôles des organisations antidopage ont diminué, les sportifs ont donc tout intérêt à ne pas tenter le diable…

J-P M : "Comme pour le public, il faut mettre en garde les sportifs qui prennent ce genre de risque. Les sportifs se pensent inaltérables mais s'ils prennent des ingrédients qui sont perturbateurs à ce point-là, cela peut-très mal se passer. Voilà le vrai message à faire passer. "