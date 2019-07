Recrue lyonnaise, Kyrgios qui a visé Nadal, des Lions favoris : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Transferts : Lyon tient son défenseur

Visiblement, c'est une affaire réglée : Lyon tient son nouveau défenseur. Comme évoqué depuis plusieurs jours, il s'agit de Joachim Andersen. Dans la soirée, Massimo Ferrero, le président de la Sampdoria, a confirmé la vente de son international danois de 23 ans à Lyon sur SportItalia. “Il a été vendu pour 24 millions d'euros plus 6 de bonus”, a lancé le patron de la Samp. On attend maintenant l'officialisation de l'OL.

2. Tennis, Wimbledon : Kyrgios a bien visé Nadal

Nick Kyrgios est décidément un drôle de personnage. Après sa défaite contre Rafael Nadal, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3), l'Australien a encore fait le show en conférence de presse. Et il a notamment reconnu qu'il avait volontairement visé l'Espagnol avec un coup droit. "Je l'ai visé, ouais. Je voulais vraiment le viser en plein dans la poitrine", a lâché l'Australien avant d'enchaîner. "Pourquoi je m'excuserais ? Combien a-t-il gagné de Grands Chelems, combien d'argent a-t-il sur son compte? Je pense qu'il peut prendre une balle dans la poitrine, mec. Je ne vais pas m'excuser auprès de lui."

Nick Kyrgios vs Rafael Nadal, Wimbledon 2019Getty Images

3. Football : Robben, la fin d'un artiste

C'est un artiste qui s'en va : Arjen Robben a mis un terme à sa belle carrière à 35 ans. Le Néerlandais du Bayern Munich, surnommé par certains le "joueur de cristal", a expliqué être usé par ses soucis physiques à répétition. "C'est sans aucun doute la décision la plus difficile qu'il m'a fallu prendre dans toute ma carrière", a déclaré le Batave, dont le pied gauche de velours et ses crochets déroutants vont manquer à nombre d'amoureux du ballon rond.

On a aussi retenu pour vous

Basket, Euro féminin : Samedi, la France va retrouver la Grande-Bretagne en demi-finales, puis la Serbie défiera l'Espagne, tenante du titre, devant son public.

Basket bis : Selon L'Equipe, Nando De Colo ne va pas retourner en NBA et va signer en Turquie, à Fenerbahce plus exactement.

Football, L1 : Jaroslav Plasil (37 ans) a annoncé prendre sa retraite et intégrer le staff de la réserve de Bordeaux où il a passé dix saisons comme joueur.

Le tweet

Kawhi Leonard n'a toujours pas annoncé où il jouera la saison prochaine en NBA. Le MVP des dernières finales, remportées par Toronto, fait patienter toute une Ligue.

Le podcast de la semaine

C'était le rendez-vous incontournable du mardi, ce sera votre petit plaisir de l'été. Découvrez l'adaptation des Grands Récits en podcast avec un épisode chaque jeudi. Cette semaine, un nouveau héros improbable avec Lilian Thuram, l'homme du doublé irrationnel un soir de juillet 1998, en demi-finale de Coupe du monde.

La vidéo de rattrapage

Ousmane Dembélé, poussé sur le banc au Barça, pourrait-il servir de "monnaie d'échange" dans le retour de Neymar en Catalogne ? Voici le Mercato Buzz du jour !

Vidéo - Tuchel peut sourire : s’il perd Neymar, il pourrait récupérer un de ses chouchous 02:25

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis, Wimbledon : Djokovic de retour à l'action, Paire et Humbert en mission

Pour la cinquième journée du Grand Chelemn londonien ce vendredi, le n°1 mondial Novak Djokovic abordera avec sérénité son duel face à Hubert Hurkacz pour le compte du 3e tour. Côté français, on surveillera les rencontres de Benoît Paire et d'Ugo Humbert, opposés respectivement à Vesely et Auger-Aliassime. La nouvelle coqueluche du circuit, Cori Gauff, tentera quant à elle de venir à bout de Polona Hercog.

2. Football, CAN : Le Maroc et le Sénégal en favoris

La Coupe d'Afrique des Nations 2019 entre dans le vif du sujet avec le début des huitièmes de finale. Et on attend les Lions, de l'Atlas et de la Teranga. Le Maroc et le Sénégal partent en effet en favoris pour leur 8e de finale, vendredi au Caire: ils affronteront respectivement le Bénin (18h00) et l'Ouganda (21h00), qualifiés surprise.

3. Football, Transferts : La série du mercato fou du Real avec "l''opération Benzema" ou quand Guardiola a voulu tout faire capoter

Hazard, Jovic, Mendy, Militao avant Pogba ou Mbappé ? Cet été, le Real Madrid est le grand animateur du mercato. Il y a dix ans, en 2009, la Casa Blanca avait déjà sorti la planche à billets pour remettre le plus grand club du monde sur le devant de la scène. Retour en cinq volets sur le mercato le plus marquant de l’histoire du Real Madrid. Cinquième et dernier épisode.