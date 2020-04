La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, sera l'invitée du Club sur Eurosport 1 ce mercredi à 19h. Plan de déconfinement pour le sport, retour des sportifs de haut niveau à l'entraînement, reprise des compétitions, elle a répondu aux questions d'Olivier Canton.

Le sport de haut niveau attend des réponses. Si un début de déconfinement a été annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, le 11 mai, les sportifs, et notamment le haut niveau, se demande encore quand il pourra revenir à l'entraînement puis en compétition. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui a répondu aux questions d'Olivier Canton - une interview à retrouver à 19h sur Eurosport 1 dans Le Club -, a tenu à être clair. "Ce qui est certain, c'est que le sport ne sera pas prioritaire, il n'est pas prioritaire dans notre société", a-t-elle annoncé.

La possibilité d'une saison blanche

A propos de la reprise des compétitions, Mme Maracineanu a expliqué qu'il y aurait au préalable une période "incompressible" d'entraînement pour tous les athlètes, sans préciser sa longueur. "Plus on aura de scénarii, plus on saura lequel choisir. Évidemment une reprise à la mi-juin est le scénario optimum mais il y en a d'autres, a-t-elle assuré. Celui d'une reprise en septembre des championnats, voir d'une saison blanche cette année pour pouvoir reprendre au mieux la saison prochaine."

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé l'interdiction des rassemblements jusqu'à la mi-juillet, Roxana Maracineanu pense que cette période sera prolongée jusqu'au mois de septembre, "a minima"." Tous les événements qui pourront reprendre se feront de toute façon à huis clos ou avec des restrictions très strictes.", a annoncé la Ministre. Enfin, elle a appuyé sur la possibilité de voir certains sports reprendre avant d'autres. Ceux dans lesquels le contact physique est inexistant. Le tennis par exemple. Pour le football ou le rugby, ce sera autre chose encore.

L'intégralité de cet entretien est à retrouver dès 19h dans Le Club sur Eurosport 1.

