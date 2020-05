Invitée sur RTL dimanche, la ministre des sports Roxana Maracineanu a affirmé qu'une reprise normale des compétititons sportives n'était pas envisageable tant qu'un vaccin n'avait pas été trouvé.

C'est un constat difficile dressé par la ministre des sports dimanche. Alors que les différentes compétitions sportives sont suspendues en France depuis le début du mois de mars et le développement de la pandémie de coronavirus, Roxana Maracineanu a lié le retour à la normale du sport à la découverte d'un vaccin. "Sans le vaccin, pas de retour à la normale pour le sport" a-t-elle affirmé sur RTL dimanche.

Ça n’était pas envisageable de faire des sports comme le foot dès le 13 juin

Concernant le débat autour de l'arrêt définitif de la Ligue 1, la ministre a affirmé comprendre certains présidents de club. Mais elle a aussi assuré être persuadée "qu'on ne pouvait finir le championnat le 3 aout et ça n’était pas envisageable de faire des sports comme le foot dès le 13 juin." Concernant la présence du public dans les différentes enceintes sportives, la ministre a aussi dit quelques mots sur ce sujet. "On nous a proposé de faire des parcours d'arrivée et de sortie pour aller à son siège dans les stades. On discute, on travaille pour savoir dans quelle configuration avoir en septembre pour avoir du public de manière dégradée" a-t-elle expliqué sur RTL.

La ministre des sports a aussi glissé un mot sur les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France : "Les finales de Coupes en août, ça peut s’envisager à huis clos." Le retour à la normale du sport en France est désormais lié à la découverte d'un vaccin.

