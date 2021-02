Omnisport

Tampa, nouvel eldorado des sports US ?

Il fait bon vivre à Tampa, en Floride, pour les sportifs américains. Bientôt hôte du Super Bowl avec son équipe en finale, championne de hockey sur glace, en pleine réussite en baseball et terre d'accueil d'une franchise de NBA, Tampa a le vent en poupe et devient une place forte des sports US.

00:02:03, 18 vues, 28/01/2021 à 13:50