Tottenham est allé remporter une victoire précieuse chez le mal classé Burnley (1-0), lundi, en clôture de la 6e journée de Premier League, grâce à l'inévitable duo Harry Kane-Son-Heung min. Il a fallu attendre 75 minutes pour voir une frappe cadrée des Spurs, après 4 non-cadrées, mais, coup de chance pour les Londoniens, elle a suffi à leur bonheur. Sur un corner sortant venu de la droite, Harry Kane a superbement et très intelligemment effectué une remise de la tête vers le deuxième poteau qui a été coupée par Son, pour l'unique but du match (1-0, 76e).

La Ligue des champions va retrouver le Vélodrome, sept ans après, pour le choc entre Marseille-Manchester City. Les joueurs d'Andre Villas-Boas auraient bien eu besoin de leurs virages remplis pour les pousser contre le prestigieux Man City et se relancer dans le groupe C, après la défaite initiale à l'Olympiakos, dans le temps additionnel. Sinon la route des 8e de finale va vraiment se raidir avant la double confrontation contre Porto. Selon L'Equipe, Dimitri Payet, transparent en Grèce et en difficulté depuis le début de saison, devrait démarrer la rencontre sur le banc et être remplacé par Nemanja Radonjic.