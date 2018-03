Championnats du monde : Chen, roi des "quads" devenu roi du monde

Nathan Chen a pris éclatante revanche. Sérieux prétendant à l'or lors des derniers Jeux Olympiques, il ne s'était classé que cinquième après un programme court catastrophique (seulement 17e) qu'un libre brillant n'avait pas suffi à compenser. "J'ai appris beaucoup des JO où les choses ne se sont pas passées du tout comme je le voulais, souligne-t-il. Ça m'a aidé à progresser et ça m'a appris comment aborder ces grandes compétitions."

Ce sacre vient récompenser celui qui a fait entrer le patinage mondial dans la surenchère des "quads", ces périlleux quatre tours en l'air. En 2016, à seize ans, il devient le premier patineur à réussir quatre quadruples sauts dans un programme. Un an plus tard, le premier encore à en poser cinq. A Milan, l'élève de Rafael Arutunian a encore fait grimper d'un cran le curseur en plaçant six "quads" (un retourné), ce qu'il avait déjà tenté aux JO 2018.

"C'est un rêve qui devient réalité, c'est quelque chose que je voulais accomplir depuis le début de ma carrière, je suis tellement fier d'y être parvenu", s'est félicité Chen, premier Américain médaillé d'or mondial depuis Evan Lysacek en 2009.

Chutes en série

En l'absence du double champion olympique en titre, le Japonais Yuzuru Hanyu, à la cheville droite encore convalescente, le jeune Américain, déjà en tête après le programme court, a très largement devancé ses concurrents en totalisant 321.40 points, grâce à un programme libre récompensé par 219.46 points, nouveau record personnel. Le vice-champion olympique 2018, le Japonais Shoma Uno, médaillé d'argent (273.77), et le Russe Mikhail Kolyada, en bronze (272.32), suivent à près de cinquante points !

Car la démonstration de Chen mise à part, le programme libre messieurs de l'ultime compétition de cet hiver olympique harassant s'est résumé à un festival de chutes. Trois pour Uno, touché à une cheville, deux pour Kolyada. Ça ne les a pas empêchés d'être médaillés. "Je n'ai rien lâché jusqu'à la fin et ma récompense, c'est d'obtenir cette médaille", s'est réjoui Uno.

Ces chutes en série ont en revanche coûté très cher à deux autres prétendants au podium. Le Chinois Boyang Jin, double médaillé de bronze mondial, échoue au 19e rang après être tombé cinq fois (!) samedi, le tout jeune Américain Vincent Zhou, champion du monde juniors en 2017 et troisième après le programme court, au 14e, le prix de trois chutes.