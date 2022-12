Le Japonais Shoma Uno, champion du monde en titre, a pris la tête de la finale du Grand Prix de patinage artistique, jeudi à Turin, où le prodige américain Ilia Malinin ne pointe qu'à la cinquième place après le programme court. Uno, longtemps resté dans l'ombre des champions olympiques Yuzuru Hanyu et Nathan Chen qui ont tiré leur révérence en fin de saison dernière, a patiné au son de la balade "Gravity" de John Mayer, démarrant sa routine avec un quadruple flip et terminant sur un triple axel.

"Récemment j'ai réussi à tirer les fruits des mes entraînements donc je suis détendu et j'arrive à être épanoui en compétition", a déclaré Uno, dont la prestation lui a valu un score de 99,99 points. Il devance ses compatriotes Sota Yamamoto et Kao Miura respectivement de cinq et douze points avant le programme libre prévu samedi.

Vainqueur de deux Grands Prix cette saison, le prodige américain de 18 ans Ilia Malinin a connu une soirée décevante, mettant la main au sol après un triple axel. Le champion du monde junior, qui s'est illustré en septembre en réussissant le premier quadruple axel de l'histoire, s'en est sorti avec 80,10 points et pointe à la cinquième place, derrière le chouchou local, l'Italien Daniel Grassl, mais devant le quatrième Japonais de la compétition, Shun Sato.

C'était la soirée des patineurs japonais jeudi à Turin puisqu'en couples, la paire nipponne composée de Miura Riku et de Kihara Ryuichi a récolté le meilleur score avec 78,08 points. Derniers à s'élancer sur la glace, ils ont patiné sur un medley d'Elvis Presley et Marcus Mumford de la chanson "You'll Never Walk Alone", plus souvent entendue dans les stade de football que dans les patinoires.

Juste derrière, les champions du monde en titre, les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier, qui ont présenté un programme inspiré de la série "Stranger Things", ont battu leur record personnel avec un score de 77,65 points, les plaçant à seulement 0,43 points de la tête et loin devant les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, troisièmes à près de huit points.

La compétition des couples connaîtra son vainqueur vendredi à l'issue du programme libre. En l'absence des Russes, toujours suspendus, et des champions olympiques chinois, tous les couples présents à Turin participent à la finale du Grand Prix pour la première fois.

HOMMES

1. Shoma Uno (JAP) 99,99 points

2. Sota Yamamoto (JAP) 94,86

3. Kao Miura (JAP) 87,07

4. Daniel Grassl (ITA) 80,40

5. Ilia Malinin (USA) 80,10

6. Shun Sato (JAP) 76,62

COUPLES

1. Miura Riku/Kihara Ryuichi (JAP) 78,08 points

2. Alexa Knierim/Brandon Frazier (USA) 77,65

3. Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (CAN) 69,34

4. Sara Conti/Niccolo Macii (ITA) 67,30

5. Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (ITA) 63,54

6. Emily Chan/Spencer Akira Howe (USA) 53,85

