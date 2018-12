Vanessa James et Morgan Ciprès au pied du podium après le programme court

Vanessa James et Morgan Ciprès occupe la 4e place de la finale du Grand Prix, après le programme court disputé vendredi à Vancouver, au Canada. Le couple français, médaillés de bronze des championnats du monde 2018, ont été crédités d'un score de 71,51 points.

Ils accusent avant le programme libre de samedi un peu plus de quatre points de retard sur les leaders, les Chinoises Peng Cheng et Jin Yang (75,69 pts)

Les Russes Natalia Zabiiako et Alexander Enbert sont 2e (75,18 pts) devant leurs compariotes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (74,04 pts).

James et Ciprès ont signé cette saison leurs premiers succès en Grand Prix, les compétitions les plus importantes hors championnats du monde et JO, en s'adjugeant le Skate Canada et les Internationaux de France.