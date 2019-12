Le Français Kevin Aymoz a pris la troisième place de la finale du prestigieux Grand Prix de patinage artistique, remporté pour la troisième fois consécutive par le phénomène américain Nathan Chen, samedi à Turin. Aymoz, qualifié pour sa première finale du Grand Prix, a conservé à l'issue du programme libre la troisième place obtenue après le programme court jeudi, et cumule au total 275,63 points. Le meilleur total de l'histoire pour un patineur français, mais également le record de France pour un programme libre (178,92 points).

"Merci à Turin et au public, qui m'a vraiment rendu ce que je lui ai donné. Ca a été un grand moment sur la glace", a déclaré le Français. "Pour le moment, je suis un peu perdu parce que je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour aux côtés de ces deux patineurs (Chen et le Japonais Yuzuru Hanyu, ndlr). Donc je suis vraiment heureux", a-t-il ajouté. "Les championnats de France sont dans 10 jours et ensuite j'aurai quatre semaines pour me préparer pour les championnats d'Europe (du 20 au 26 janvier en Autriche, ndlr)", a-t-il conclu.

Nouveau record du monde pour Chen

Malgré cette superbe performance, un gouffre sépare encore Aymoz de Nathan Chen, à présent vainqueur à seulement 20 ans de trois finales du Grand Prix. L'Américain, largement installé en tête de la compétition après le programme court, a cumulé 335,30 points, nouveau record du monde. Chen a largement devancé son grand adversaire, le Japonais Yuzuru Hanyu (deuxième avec 291,43 points).