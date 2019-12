Malgré des erreurs de Han sur les sauts qui les ont placés deuxièmes du libre, ils devancent leurs compatriotes Peng Chang et Jin Yang et les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov.

"On a eu pas mal de problèmes", a reconnu Sui après la victoire du couple, qui patinait sur "Rain in Your Black Eyes" du compositeur italien Ezio Bosso . "C'est notre troisième compétition en très peu de temps donc c'était très difficile."

Chez les femmes, les trois premières places sont russes après le programme court de vendredi. La championne olympique et du monde Alina Zagitova est deuxième avec 79,60 points mais elle est nettement devancée par Alena Kostornaia, qui a établi un nouveau record du monde sur le court (85,45 points). La troisième place est occupée par Anna Shcherbakova. La Japonaise Rika Kihira, tenante du titre, est sixième et dernière après une chute.

Programme court dames:

1. Alena Kostornaia (RUS) 85,45 pts

2. Alina Zagitova (RUS) 79,60

3. Anna Shcherbakova (RUS) 78,27

4. Bradie Tennell (USA) 72,20

5. Alexandra Trusova (RUS) 71,45

6. Rika Kihira (JPN) 70,71

Couples (classement final):

1. Sui Wenjing/Han Cong (CHN) 211,69 pts

2. Peng Cheng/Jin Yang (CHN) 204,27

3. Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov (RUS) 203,13

4. Aleksandra Boikova/Dmitrii Kozlovskii (RUS) 201,84

5. Kirsten Moore-Towers/Michael Marinaro (CAN) 197,99

6. Daria Pavliuchenko/Denis Khodykin (RUS) 194,75