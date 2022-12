Shoma Uno, champion du monde en titre, a confirmé son hégémonie sur la scène planétaire en remportant pour la première fois de sa carrière la finale du Grand Prix de patinage, samedi à Turin. Uno, 24 ans, s'est largement imposé, sortant victorieux de son premier duel cette saison avec le jeune prodige américain Ilia Malinin, qui a pris le bronze. Premier à l'issue du programme court jeudi, le Japonais, vainqueur cette année du Skate Canada et du trophée NHK, a maintenu sa supériorité en remportant le libre. Il s'impose avec un total de 304,46 points loin devant son compatriote Sota Yamamoto, deuxième avec 274,35 points.

Longtemps dans l'ombre des icônes Yuzuru Hanyu et Nathan Chen qui ont tiré leurs révérences en fin de saison dernière, Uno avait remporté son premier titre mondial en mars dernier à Montpellier. Il étoffe ainsi son palmarès avec une première finale de Grand Prix, après deux médailles d'argent et deux places de troisième. "Je ne ressentais pas de pression particulière par rapport à mon titre mondial, mais pendant cette compétition, surtout pendant le libre, tous les autres concurrents ont tellement bien patiné", a déclaré Uno. "Ça m'a surtout motivé à prendre du plaisir et à faire de mon mieux."

Le podium est complété par le jeune Américain Ilia Malinin (271,94 pts). Seulement cinquième après le court jeudi en raison d'erreurs sur chacun de ses triples sauts, l'ado de 18 ans est remonté au classement en réalisant cinq quadruples sauts, dont un quadruple axel, dans son programme libre.

Ilia Malinin

Un peu brouillon

Malinin, également vainqueur de deux étapes du circuit du Grand Prix cette saison (Skate America et Espoo), s'est révélé en septembre dernier en devenant le premier patineur à réussir un quadruple axel en compétition. Le champion du monde junior, qui dispute sa première saison chez les grands, a réédité l'exploit lors de chacun de ses programmes libres patinés cette année. "Je pense que je crois simplement en moi et en mon entraînement, je reste confiant et je sais que tout ce que je fais à l'entraînement, je suis capable de le faire (en compétition)", a expliqué Malinin.

"Mon objectif est de m'assurer que je suis à l'aise dans mon programme court, parce que pour l'instant, c'est un peu brouillon", a-t-il reconnu. Les deux hommes devraient de nouveau se mesurer l'un à l'autre lors des prochains Championnats du monde qui ont lieu en mars au Japon. La victoire d'Uno suit celle de ses compatriotes Miura Riku et Kihara Ryuichi qui s'étaient imposés dans l'épreuve de couples vendredi devant les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier, champions du monde en titre. La troisième place était revenue aux Italiens Sara Conti et Niccolo Macii.

