La légende du short-track Victor Ahn arrête sa carrière

"Malheureusement, Victor Ahn a décidé de mettre un terme à sa carrière et de quitter la Russie", a déclaré le président de la Fédération russe de patinage, Alexeï Kravtsov, cité par l'agence de presse Interfax. "Nous le remercions énormément pour sa contribution au développement du short-track en Russie", a-t-il ajouté, précisant "ne pas exclure une coopération dans le futur".

Victor Ahn, âgé de 32 ans, avait pris la nationalité russe en 2014 après s'être brouillé avec les dirigeants de l'Union coréenne du patinage (KSU). Il a remporté six titres olympiques, trois avec la Corée du Sud aux JO 2006 de Turin et trois autres aux JO-2014 de Sotchi pour la Russie. Victor Ahn faisait partie des sportifs écartés de la sélection russe aux JO 2018 de Pyeongchang en raison du scandale de dopage frappant la Russie et des "sérieux indices" existant à leur encontre, selon le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach.