Le double champion olympique japonais, Yuzuru Hanyu, a déclaré forfait pour le Trophée NHK, prévu du 12 au 14 novembre à Tokyo, en raison d'une blessure à un ligament de la cheville droite, trois mois avant les Jeux Olympiques de Pékin. Ce forfait a été annoncé sur le site officiel de la fédération japonaise de patinage, à la suite d'une chute du double champion olympique à l'entraînement.

Le patineur de 26 ans se dit "très énervé" dans ce texte de devoir manquer Tokyo, mais il promet de "revenir rapidement sur la glace", sans donner de date précise pour son retour, et s'estime capable de "contrôler la douleur".

En 2018, il avait failli ne pas pouvoir défendre son titre olympique à Pyeongchang à cause d'une blessure similaire. Il avait alors été écarté des patinoires pendant trois mois et, après avoir tout de même gagné sa deuxième médaille d'or en Corée du Sud, il avait dit n'avoir jamais complèment récupéré.

À Pékin, le principal rival de Hanyu devrait être l'Américain Nathan Chen, qui l'a battu en mars lors des Mondiaux et vient de remporter le Skate Canada la semaine dernière. L'annonce de son forfait pour le Trophée NHK a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le patineur japonais, en remportant deux fois de suite la médaille d'or aux Jeux, avait réussi un exploit inédit depuis plus de six décennies.

