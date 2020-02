Yuzuru Hanyu rentre dans l'histoire. Ce vendredi, à Séoul, le Japonais a établi un nouveau record du monde lors du programme court de patinage artistique au Tournoi des Quatre Continents. Double médaillé d'or aux Jeux olympiques, Hanyu a totalisé 111,82 points et a été le seul patineur du concours à franchir la barre des 100 points.

Jusque-là, son meilleur score était de 110,53, une performance réalisée en 2018 à la Rostelecom Cup. Vendredi, à Séoul, sur les notes de la Ballade N.1 de Chopin, le double champion du monde, 25 ans, a devancé le Chinois Boyang Jin (95,83) et l'Américain Jason Brown (94,71). Plus tôt dans la journée, les Américains Madison Chock et Evan Bates ont remporté le concours de danse.

Le programme libre du Tournoi, qui réunit des patineurs d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, est prévu dimanche.

Classements après le programme court :

Hommes

1. Yuzuru Hanyu (JPN) 111,82 points

2. Boyang Jin (CHN) 95,83 pts

3. Jason Brown (USA) 94,71 pts

Danse :

1. Madison Chock/Evan Bates (USA) 213,18 pts

2. Piper Gilles/Paul Poirier (CAN) 210,18 pts

3. Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA) 208,72 pts