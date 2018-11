Yuzuru Hanyu renonce à la finale du Grand Prix de Vancouver

Vainqueur du Grand Prix de Finlande début novembre et du Grand Prix de Russie mi-novembre, Yuzuru Hanyu a renoncé à participer à la finale du Grand Prix ISU à Vancouver, en raison d'une blessure à une cheville. Il est remplacé par le Canadien Keegan Messing pour la finale. En l'absence d'Hanyu (23 ans), la victoire chez les messieurs à Vancouver se jouera entre la pépite américaine Nathan Chen (19 ans), champion du monde en titre et vainqueur du Skate America et des Internationaux de France cet hiver, et le Japonais Shoma Uno (20 ans), vice-champion olympique et du monde en titre et vainqueur du Skate Canada et du Grand Prix du Japon cette saison.