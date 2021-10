Les vingt mois d'absence sont derrière eux. Ce vendredi à Epinal, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde de danse sur glace en quête d'or olympique dans quatre mois à Pékin (4-20 février), ont brillé avec leur danse rythmique au Masters, traditionnel rendez-vous national de début de saison.

Les deux Français de 26 ans ont été crédités de 93,79 points sur le thème imposé des danses urbaines. Un score très élevé, à comparer par exemple aux 89,80 points récoltés avec leur danse rythmique patinée en 2019 au même Masters. Avant ce vendredi soir, les vice-champions olympiques 2018, quadruples champions du monde (2015, 2016, 2018 et 2019) et quintuples champions d'Europe (2015-2019) restaient sur plus de 600 jours sans patiner en compétition.

Papadakis et Cizeron de retour sur la glace samedi

Leur dernière sortie remontait aux Championnats d'Europe 2020, en janvier à Graz (Autriche) : les deux danseurs s'y étaient inclinés pour la première fois depuis les JO 2018, devancés par les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, devenus depuis champions du monde en leur absence en mars dernier. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron étrenneront samedi soir leur danse libre montée sur l'Elégie de Gabriel Fauré, jouée au violoncelle et au piano.

