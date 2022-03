L'Union internationale de patinage (ISU) a tranché dans le vif. Les patineurs russes et biélorusses ont été déclarés mardi persona non grata de toutes les compétitions de patinage. Cette mesure a été prise "avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre".

"Conformément à la recommandation du CIO (Comité international olympique)", l'ISU "s'est mise d'accord sur le fait qu'aucun patineur" russe ou biélorusse "ne sera(it) invité ou autorisé à participer à des événements organisés" par la fédération, selon le texte. La Russie est une nation majeure du patinage artistique. En effet, elle a obtenu six médailles dont deux en or aux Jeux de Pékin le mois dernier. Les épreuves de patinage de vitesse et de short-track sont aussi concernées par cette mesure de l'ISU.

