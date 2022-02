Nous sommes très déçus de la décision du TAS (Tribunal Arbitral du Sport). C'est inquiétant que le panel n'ait pas décidé d'appliquer les termes du Code Mondial Anti-Dopage." Ses déclarations étaient attendues. Alors que l'affaire Valieva fait la une de l'actualité des Jeux de Pékin, Witold Banka s'est exprimé pour Eurosport à ce sujet . Pour le président de la WADA, l'Agence mondiale anti-dopage, la décision de laisser concourir l'athlète russe est une erreur : "(Tribunal Arbitral du Sport).

Ad

C'est impardonnable. C'est le mal

Pékin 2022 Derrière l'affaire Valieva, Tutberidze et ses infernales méthodes IL Y A 5 HEURES

"De notre perspective, c'est une nouvelle décision très controversée. Mais nous l'acceptons, bien sûr", a-t-il poursuivi, avant de s'exprimer sur le symbole d'un cas de dopage chez une sportive si jeune. A 15 ans, Kamila Valieva est malgré elle le sujet de débats sur sa position comme victime ou coupable de ce dopage. Pour Banka, la faute est à rejeter sur l'entourage de la patineuse.

"Plus généralement sur le dopage des enfants, de mon point de vue et de celui de la WADA, c'est impardonnable. C'est juste le mal absolu, nous a-t-il confié. Pour moi, les personnes qui donnent des produits dopants aux enfants tuent le 'sport propre'." Les risques de suspension et de punitions ne sont pas encore clairement et précisément définis dans ce cas de figure, même si la cérémonie et la remise de médailles n'aura officiellement pas lieu en cas de podium de Valieva.

Certains pays dans le monde ont déjà rendu le dopage des enfants comme un acte criminel…

Pour l'Agence mondiale anti-dopage et son président, les sanctions doivent être à la hauteur de la faute, et servir d'exemple : "Les docteurs, les coachs et tout le personnel qui ont été amenés à délivrer des substances dopantes à des mineurs doivent absolument être bannis à vie. Personnellement, je pense aussi qu'ils devraient être emprisonnés. Certains pays dans le monde ont déjà rendu le dopage des enfants comme un acte criminel… C'est une décision très forte, mais une bonne solution."

Alors que l'enquête autour de ce contrôle positif à un produit dopant est toujours en cours, Witold Banka a réaffirmé la volonté ferme de son agence de percer la vérité dans cette affaire : "Dans ce cas particulier, nous demandons que la RUSADA (Agence Russe Anti-Dopage, ndlr) conduise une investigation poussée dans l'entourage de l'athlète. Et la WADA regardera aussi pour s'assurer qu'une réelle investigation est menée."

Pékin 2022 Le chiffre du jour : Kamila Valieva championne olympique à 15 ans ? IL Y A 6 HEURES